Для курорта «Белокуриха-2» на Алтае построили электросетевой комплекс за 365 млн руб.

"Общая стоимость проекта составила 365 млн рублей, 307 млн рублей составляла сумма контракта (федеральные средства — прим. ТАСС), остальное — софинансирование нашей организации Мощности здесь хватит не на один десяток лет", — сказал директор компании.

Первую опору ЛЭП установили в 2017 году. Высоковольтную линию и подстанцию «Белокуриха-2» строили в рамках сотрудничества филиала «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» с правительством региона. Новая линия — это ответвление протяженностью около 11 километров от действующей высоковольтной линии 110 кВ «ПС Смоленская — ПС Курортная», которая снабжает энергией город-курорт Белокуриху. Позднее электросетвой комплекс передадут в эксплуатацию «МРСК Сибири».

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова, линию построили в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма. Он отметил, что создание электросетевого комплекса поможет привлечь новых инвесторов — сейчас подано 35 заявок на создание объектов в «Белокурихе-2». В ближайшие два месяца оформят документы в Ростехнадзоре на получение разрешения на эксплуатацию объекта.

Как отметил заместитель председателя правительства края, министр экономического развития Николай Чиняков , до сентября 2018 года на территории «Белокурихи-2» введут в эксплуатацию газопровод и водопровод.

Электричество для нового алтайского курорта

По словам заместителя гендиректора по развитию компании— якорного инвестора «Белокурихи-2» — «Курорт Белокуриха» — Олега Акимова, электроэнергия поможет более активно работать на площадке инвесторам.

"Энергоснабжение будет более надежным — это то, чего ждали инвесторы, значит, будет легче их сюда привлекать. Также мы ожидаем газопровода и водопровода — коммуникации необходимы, чтобы попасть в следующую ФЦП по развитию туризма", — пояснил Акимов, отметив, что в мае 2018 года на новом курорте планируют открыть ресторан.

Первые объекты уже построены — это три гостиницы, архитектурно-исторический комплекс «Андреевская слобода» с восстановленным домом купца Андреева, винокурней, музеем хлеба, кузницей, домиком знахарки и амбаром, открыт музей шоколада. В конце 2017 года был открыт лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». Ранее эти объекты питались энергией от подстанции «Сычевская» — в перспективе она будет обеспечивать работу строящегося для курорта нового радонопровода и станет резервной для жителей села Сычевка.

"Белокуриха-2" — новый курорт в предгорьях Алтайского края. Проектная стоимость — 10 млрд рублей. Площадка курорта находится на уровне 600-800 метров над уровнем моря. Это государственно-частный проект, реализующийся в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Туризм — одна из значимых отраслей экономики региона, занимающая более 7% ВРП. За последние десять лет турпоток в Алтайский край вырос в 3,3 раза, в 2017 году он превысил 2,1 млн человек.