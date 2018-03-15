Туристический потенциал китайского Хайнаня представлен в Минске

Минск , 14 марта / Синьхуа / — В среду китайская провинция Хайнань провела в Минске семинар-презентацию туристического потенциала.

Заместитель начальника комитета по развитию туризма провинции Хайнань Чжоу Аньвэй сказал, что с учетом развивающихся белорусско-китайских отношений их важной составляющей становится туризм. Хайнань — известный курорт, на который приезжает большое количество туристов. «Мы рады будем видеть и белорусских туристов. Посетив нашу провинцию, они смогут познакомиться с разнообразием культуры, а также богатством природы», — заверил Чжоу Аньвэй.

Он считает, что туристический обмен между Беларусью и Хайнанем будет возрастать и предложил открывать прямые чартерные рейсы между Минском и Хайнанем.

Чжоу Аньвэй рассказал, что на острове Хайнань развивается оздоровительный, медицинский, экологический, аграрный, учебный, спортивный туризм, а в последнее время популярнее стал и свадебный.

Замначальника комитета туризма широко представили туристические возможности провинции, города Санья, который является крупнейшим курортным городом региона. Ведущие турфирмы Хайнаня, представители гостиничного бизнеса, Института авиации и туризма города Санья детально рассказали о своей деятельности. Были продемонстрированы выставка и документальный фильм, рассказывающие про остров.

Заместитель руководителя департамента по туризму белорусского Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич в ходе встречи подчеркнул важность того, что нынешний год является Годом туризма Беларуси в Китае . Поэтому развитию туристических связей уделяется такое большое внимание.

Семинар-презентацию организовали комитеты по развитию туризма провинции Хайнань и города Санья. —0—