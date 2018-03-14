Новые ежедневные рейсы автобусов из Москвы в Новомосковск запустили с автостанции «Красногвардейская»

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ООО «Финвал» сообщает об открытии рейса по маршруту Москва-Новомосковск. Рейс отправляется из Москвы ежедневно с автостанции «Красногвардейская» с понедельника по четверг включительно в 10:00; 11:30; 14:15; 15:15; 16:45; 19:30; в пятницу — в 10:00; 11:30; 14:15; 15:15; 16:45; 19:30; 20:30; 21:15, в субботу и воскресенье — в 10:00; 11:30; 12:15; 14:15; 15:15; 16:45; 19:30; 20:30; 21:15», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что стоимость проезда для взрослых составляет 550 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 275 руб. Стоимость провоза единицы багажа 100 руб.