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Новые ежедневные рейсы автобусов из Москвы в Новомосковск запустили с автостанции «Красногвардейская»
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Новые ежедневные рейсы автобусов из Москвы в Новомосковск запустили с автостанции «Красногвардейская» 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Фото: Южные горизонты
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «Финвал» сообщает об открытии рейса по маршруту Москва-Новомосковск. Рейс отправляется из Москвы ежедневно с автостанции «Красногвардейская» с понедельника по четверг включительно в 10:00; 11:30; 14:15; 15:15; 16:45; 19:30; в пятницу — в 10:00; 11:30; 14:15; 15:15; 16:45; 19:30; 20:30; 21:15, в субботу и воскресенье — в 10:00; 11:30; 12:15; 14:15; 15:15; 16:45; 19:30; 20:30; 21:15», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что стоимость проезда для взрослых составляет 550 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 275 руб. Стоимость провоза единицы багажа 100 руб.
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