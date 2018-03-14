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Мы умеем встречать гостей
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Мы умеем встречать гостей 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
В последние годы мы отмечаем увеличение туристического потока в Москву. В цифрах это выглядит так: в 2017 году столицу посетили 21,6 миллиона человек, из них 4,8 миллиона — иностранцы.
Интерес гостей города вызывают большое количество культурных мероприятий, обновленная и красочная столичная инфраструктура, а также отдельные особо крупные мероприятия. Такие, как самое главное событие в мире спорта — чемпионат мира по футболу 2018 года. Напомню, в Москве пройдет 12 матчей первенства на двух стадионах — «Лужники» и «Спартак». Мы очень гордимся тем, что смогли реконструировать «Лужники», превратить в совершенно новую арену, сохранив его исторический облик. У нас тут будут матч открытия и финал. Первыми сыграют сборные России и Саудовской Аравии, а кто будет играть в финальном матче — покажет игра. Конечно, мы все будем ждать чуда.
Москва умеет встречать гостей. У нас на данный момент 1323 отеля прошли официальную сертификацию. Наш департамент по постановлению правительства Москвы следит за ценовой политикой, если отели заметно завышают цены, мы встречаемся и разъясняем им неправильность такого поведения. В январе мы отметили 12 случаев завышения, в феврале — 9 и в марте столько же.
Приезд болельщиков футбола имеет свою специфику: они увидят матч любимой сборной и уедут за ней в другой город. Тем более железнодорожники запустили бесплатные поезда между городами чемпионата мира для обладателей «паспорта болельщика». Этот документ дает идентификацию личности, безопасность, безвизовый въезд и возможность находиться в стране еще 12 дней по завершении чемпионата.
Лидерство по уже купленным билетам на матчи принадлежит (среди иностранцев) жителям Колумбии, Бразилии, Аргентины, Мексики и США. Много граждан Китая.
Причем сборные США и Китая в чемпионате участвовать не будут. Москва в этой ситуации окажется крупнейшим транспортным хабом страны, гости будут прилетать в четыре наших аэропорта, а также в день матча они смогут бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта.
Столица сертифицировала 1450 гидов-переводчиков, говорящих на 24 языках. Такое есть только у нас, другие столицы не придают значения этому вопросу. Кроме того, есть 810 сертифицированных экскурсоводов. Пока мы еще вырабатываем общий стиль, правила работы туристических информационных центров, размещенных в исторических местах, которые туристы посещают чаще всего. Помимо Красной площади и собора Василия Блаженного, столица может предложить туристический продукт на любой вкус. Так, популярность завоевывает гастрономический туризм: в городе порядка десяти тысяч ресторанов, представляющих кухню тридцати стран мира. Добро пожаловать!
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