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«Что за лотерея?»: «Нордавиа» несколько дней подряд отменяет вылеты из Архангельска в Москву
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«Что за лотерея?»: «Нордавиа» несколько дней подряд отменяет вылеты из Архангельска в Москву 

29.ru 14 марта 2018
Фото: 29.ru
Несколько дней подряд «Нордавиа», известная своими переносами времени вылета, отменяет вечерние рейсы на 17:15 из Архангельска в московский аэропорт Домодедово. Вылететь в четверг этим перевозчиком в столицу у северян также не выйдет. Представители авиакомпании объяснили ситуацию «производственной необходимостью».
— Пассажиры, имеющие билеты на эти рейсы, были оповещены авиакомпанией об их отмене заблаговременно, ещё в феврале. Всем пассажирам было предложено воспользоваться другими рейсами авиакомпании «Нордавиа» либо рейсами других авиакомпаний, работающих на данном маршруте. «Нордавиа» выполнила все процедуры, определенные на случаи плановых отмен рейсов федеральными авиационными правилами РФ, — уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Улететь компанией «Нордавиа» как лотерея, считают некоторые пассажиры перевозчика. Действительно, не проходит и месяца, чтобы в новостных лентах не появлялись новости о переносах и отменах вылетов.
— Рейс на 17:15 из Архангельска и 9:45 из Москвы стабильно отменяют пару-тройку раз в неделю. «Нордавиа» я практически не могу пользоваться, родители живут на Кегострове, вечерний рейс из Москвы мне не подходит, утренний из Архангельска — тоже. Но надеяться на случай — как-то это странно, — поделился мнением в фейсбуке Андрей Перцев.
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