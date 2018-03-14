Европейский Союз планирует повысить визовой сбор до 80 евро

Европейская Комиссия предложила реформировать общую визовую политику ЕС , чтобы адаптировать ее к возникающим проблемам в сфере безопасности, вызовам, связанным с миграцией, и новым возможностям, которые открываются благодаря технологическому развитию. Как сообщает представительство ЕС в России предлагаются следующие поправки:

Ускоренные и более гибкие процедуры. Срок принятия решения по визовым заявлениям сократится с 15 до 10 дней. Путешественники смогут подавать заявления за 6 месяцев до планируемой поездки вместо нынешних трех месяцев и заполнять и подписывать заявления в электронном виде.

Многократные визы с более длительным сроком действия. Единые правила будут применяться к многократным визам, чтобы исключить «визовый шопинг» и сократить затраты и сэкономить время государств-членов и часто путешествующих. Такие многократные визы будут выдаваться надежным постоянным путешественникам с положительной визовой историей на срок, который будет постепенной увеличиваться с одного года до пяти лет. Соблюдение путешественниками условий въезда будет тщательно и постоянно проверяться.

Визы на короткий срок на внешних границах. Чтобы способствовать совершению кратковременных туристических поездок, государства-члены смогут выдавать однократные визы прямо на внешних наземных и морских границах по временным, сезонным схемам на жестких условиях. Такие визы будут действительными для пребывания сроком не более 7 дней только на территории государства-члена, выдавшего визу.

Дополнительные источники укрепления безопасности. Учитывая существенный рост затрат на обработку визовых заявлений за прошедшие годы, предусмотрено незначительное увеличение (с 60 евро до 80 евро) визового сбора, который не менялся с 2006 года. Это увеличение предназначено для того, чтобы государства-члены могли поддерживать необходимую численность консульского персонала во всем мире для обеспечения эффективных проверок на соответствие требованиям безопасности, а также обновить информационно-техническое оборудование и программное обеспечение без создания сложностей для лиц, обращающихся за визой.