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«Аэрофлот» фиксирует ажиотажный спрос на билеты Москва-Каир на ЧМ-2018
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«Аэрофлот» фиксирует ажиотажный спрос на билеты Москва-Каир на ЧМ-2018 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На билеты по маршруту Москва-Каир в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года наблюдается ажиотажный спрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".
"Аэрофлот" во вторник начал продажу билетов на регулярные рейсы Москва-Каир, которые начнут осуществляться с 11 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю.
"За сутки с открытия продаж на рейсы в Каир на период действия летнего расписания 2018 года (11 апреля — 27 октября) забронировано 1245 билетов", — сообщили в авиакомпании.
"Можно говорить об ажиотажном спросе на рейсы в период ЧМ-2018: некоторые рейсы уже загружены более чем на 50%", — добавили там.
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