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Маршрут Екатеринбург — Челябинск стал самым популярным на выходных
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Маршрут Екатеринбург — Челябинск стал самым популярным на выходных 

Уралинформбюро 14 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Для поездок на автомобилях.
Маршрут Екатеринбург-Челябинск (и обратно) стал самым популярным в России у любителей поездок с попутчиками. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе сервиса BlaBlaCar. Специалисты компании подсчитали, какие направления пользовались максимальным спросом у пользователей приложения в минувшие «длинные» февральские и мартовские выходные. В эти дни столицы Южного и Среднего Урала «связало более 150 предложений от автовладельцев, готовых подвезти попутчиков.
На втором месте в ТОПе поездки по маршруту Самара — Тольятти, на третьем — Казань — Набережные Челны. Челябинск еще дважды отметился в десятке самых популярных направлений. На седьмом и десятом местам соответственно оказались поездки в Миасс и Магнитогорск.
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