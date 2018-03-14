Маршрут Екатеринбург — Челябинск стал самым популярным на выходных

Для поездок на автомобилях.

Маршрут Екатеринбург-Челябинск (и обратно) стал самым популярным в России у любителей поездок с попутчиками. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе сервиса BlaBlaCar. Специалисты компании подсчитали, какие направления пользовались максимальным спросом у пользователей приложения в минувшие «длинные» февральские и мартовские выходные. В эти дни столицы Южного и Среднего Урала «связало более 150 предложений от автовладельцев, готовых подвезти попутчиков.

На втором месте в ТОПе поездки по маршруту Самара — Тольятти, на третьем — Казань — Набережные Челны. Челябинск еще дважды отметился в десятке самых популярных направлений. На седьмом и десятом местам соответственно оказались поездки в Миасс и Магнитогорск.