На курортах Северного Кавказа появятся летние туристические программы

Этим летом на курортах Северного Кавказа будут запущены летние программы для туристов. Концепции для каждого отдельного курорта утвердят в ближайшее время.

Летние программы появятся на курортах «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус». Концепции, которые разрабатывает АО «Курорты Северного Кавказа», предполагают создание якорных объектов для привлечения туристов и расширение спектра услуг резидентов особой экономической зоны, говорится в сообщении пресс-службы КСК.

В частности, на «Архызе» могут создать летнюю зону отдыха с водоемом и шезлонгами, площадками для барбекю, палаточным лагерем и веревочным парком, а также кинотеатром под открытым небом и горной велосипедной трассой. Также в стадии обсуждения находятся проекты создания зиплайна и аттракциона родельбан на курорте.

На чеченском курорте «Ведучи» планируют проработать конные маршруты и создать высокогорные пешие тропы.

«Наши ключевые задачи — это, во-первых, четко таргетировать аудиторию, которую мы надеемся привлечь на курорты Северного Кавказа, во-вторых, определить ключевые элементы развлекательной программы, своего рода «точки притяжения», какой, например, в Кабардино-Балкарии является высочайшая вершина Европы — гора Эльбрус. Они должны убедить туристов, отдыхающих в регионе Кавказских Минеральных Вод, включить в свой экскурсионный маршрут по Карачаево-Черкесии не только наскальный Лик Христа и Медовые водопады, но и «Архыз», а гостей Чечни — помимо Грозного или озера Казеной-Ам увидеть и первый в республике горнолыжный курорт «Ведучи», — отметил генеральный директор АО «КСК» Хасан Тимижев.