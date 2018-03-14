Участников форума «Россия — страна возможностей» перевозят 49 туристических автобусов Мосгортранса

Почти 50 туристических автобусов ГУП «Мосгортранс» задействовано в перевозке участников форума « Россия — страна возможностей». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе транспортного предприятия.

«Мосгортранс организует проезд участников открывшегося на этой неделе форума «Россия — страна возможностей». 49 современных туристических автобусов доставляют гостей до мест проведения образовательных мероприятий и совершают для них обзорные экскурсии по Москве », — пояснили в пресс-службе.

В Мосгортрансе отметили, что комфортабельные туристические автобусы предприятия оснащены двигателями экологического класса «Евро 5», бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также системой информирования о сближении с находящимися рядом транспортными средствами.

«Для нас важно, чтобы проезд участников форума «Россия — страна возможностей» был комфортным и безопасным. Перед выходом на линию подвижной состав проходит тщательный технический осмотр. Отмечу, что для обслуживания мероприятия мы привлекаем опытных водителей», — приводит пресс-служба слова директора по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгения Жигунова

Форум «Россия — страна возможностей» проходит с 13 по 15 марта на ВДНХ в павильоне №75. Работа форума посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.