Петербург рассчитывает на обмен инвестпроектами в сфере туризма с городами Узбекистана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Инвесторы из Санкт-Петербурга и Узбекистана рассматривают возможность реализации ряда взаимных проектов в сфере туризма и развития туристической инфраструктуры. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель председателя петербургского комитета по развитию туризма Нана Гвичия на презентации туристического потенциала Узбекистана в Петербурге.

"У нас в Санкт-Петербурге очень большой опыт государственно-частного партнерства. Мы обсуждали с представителями Узбекистана возможности обмена опытом и надеемся, что инвестиционная политика и для наших инвесторов была бы интересна. Мы знаем, что есть заинтересованность с той стороны по реализации здесь инвестиционных проектов", — сказала Гвичия.

Во время презентации представители Узбекистана отметили, что развитие туристической инфраструктуры в их стране не успевает за ростом туристического потока, и они заинтересованы в том, чтобы компании, которые имеют опыт работы в этой сфере с Петербурге, работали в Узбекистане.

"Мы постарались привезти в Санкт-Петербург представителей регионов Узбекистана, которые хотели бы представить свой регион. Узбекистан обладает огромными возможностями для развития туризма, этому вопросу уделяется пристальное внимание. У нас развивается инфраструктура, поэтому будут и налоговые преференции и льготы для инвесторов, мы рассматриваем очень много предложений", — сказал во время презентации посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

Как отметила Гвичия, «предполагается взаимный обмен инвестиционными программами и инвестиционными проектами». «У нас с многими республиками есть такой опыт, когда наши инвесторы строят там, а их инвесторы строят у нас. Я думаю, и здесь будет возможность реализации таких совместных проектов для инвесторов», — пояснила замглавы комитета по туризму.

По ее словам, они планируют также совместные программы, направленные на увеличение потока туристов. «С учетом нашего взаимодействия во Всемирной туристской организации, у нас, конечно, есть совместные проекты, которые мы обсуждаем. Присутствие Узбекистана в Великом Шелковом пути дает очень большие возможности», — сказала собеседница агентства. Наиболее перспективными направлениями участники встречи назвали гастрономические туры, знакомство с культурным наследием Санкт-Петербурга и городов Узбекистана и деловой туризм.