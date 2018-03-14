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Петербург номинировали на три европейские награды «туристического Оскара»
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Петербург номинировали на три европейские награды «туристического Оскара» 

ТАСС 14 марта 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург номинировали в трех категориях европейской награды World Travel Awards (WTA), которая считается своеобразным «Оскаром» в туристической сфере. Об этом сообщили в среду в городском комитете по развитию туризма.
"Петербург номинирован на три европейские награды WTA: «Ведущее городское направление Европы», «Ведущее европейское направление для поездок на выходные», «Ведущее круизное направление Европы», — говорится в сообщении.
В прошлом году город уже становился двукратным обладателем премии как городское направление Европы, а также на мировом уровне, получив премию «Лидирующее городское направление мира 2017».
Номинация Петербурга как направления для поездок в выходные и праздничные дни отчасти отражает и российскую статистику: по приведенным комитетом данным, в этом году Петербург уже возглавил список городов России, наиболее посещаемых туристами в День святого Валентина и на 8 марта, а также вошел в тройку лучших для путешествий с детьми в период февральских каникул.
Номинацию как ведущего круизного направления Европы в комитете назвали «более узко специализированной, но очень важной для города», отметив, что петербургские власти ведут работу по созданию регионального паромного оператора.
При этом впервые оказался номинированным на престижную награду и сам комитет — он претендует на звание лучшего совета по туризму в Европе. «Это первая команда менеджмента в России, которая была номинирована на такую значимую номинацию», — сказано в сообщении.
Председатель комитета Андрей Мушкарев назвал эту номинацию результатом проделанной ведомством работы за последние годы. В 2017 году впервые приняли отдельную госпрограмму по развитию туризма в Санкт-Петербурге, в сентябре город принял европейскую гала-церемонию World Travel Awards и выиграл право на проведение Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в 2019 году.
Определение победителей
Согласно правилам премии, победителей определяют в два этапа: сначала номинантов отбирают при помощи онлайн-голосования, а затем уже лучших из них называет жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли и представителей профильных СМИ. Планируется, что голосование среди европейских регионов продлится до 20 мая 2018 года — победителей пригласят на европейскую гала-церемонию, которая состоится 30 июня в Афинах.
По официальным данным, в общей сложности в 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 млн человек — на 8,4% больше, чем за предыдущий год. При этом число иностранных туристов, прибывших в Петербург, в 2017 году оказалось на 24% больше, чем в 2016-м.
ТАСС: последние новости
Источник: все выпавшие из самолета в Якутске слитки золота найдены Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц
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