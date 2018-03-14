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В конце марта откроется регулярный рейс Казань — Ярославль
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В конце марта откроется регулярный рейс Казань — Ярославль 

Казанский Портал 14 марта 2018
Фото: Главный региональный
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает новый регулярный рейс из Казани в Ярославль.
Перелеты будут выполняться с 26 марта дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Самолет будет вылетать из Казани в 16:40. Время в пути — чуть больше часа.
Продажа билетов уже открыта. Стоимость перелета в одну сторону — 4 281 рубль, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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