В конце марта откроется регулярный рейс Казань — Ярославль

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает новый регулярный рейс из Казани в Ярославль.

Перелеты будут выполняться с 26 марта дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Самолет будет вылетать из Казани в 16:40. Время в пути — чуть больше часа.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость перелета в одну сторону — 4 281 рубль, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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