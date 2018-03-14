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Еврокомиссия решила изменить визовую политику
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Еврокомиссия решила изменить визовую политику 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Еврокомиссия решила обновить визовую политику, однако сбор за шенгенскую визу для россиян не возрастет, сообщает РИА «Новости».
"Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в €35, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан", — сказали в пресс-службе Еврокомиссии.
Ранее Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос заявил, что ЕК повысит сбор за шенгенскую визу для третьих стран на €20 — до €80.
Также ранее СМИ сообщали, что ЕК решила сократить срок принятия решения по визовым заявлениям с 15 до 10 дней. Надежным путешественникам будут выдаваться многократные визы.
В сентябре 2017 года в АТОР рассказали, в каких странах россиянам проще всего получить шенген.
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