Греческих туристов привлекает сочетание моды и традиций

Сходить на Красную, вспомнить последнюю премьеру в Большом, попробовать русскую кухню в местном ресторанчике — все эти для москвичей привычные вещи министру туризма Греческой Республики Елене Кундуре каждый раз доставляют особое удовольствие.

Вместе с корреспондентом «ВМ» она прогулялась по центру Москвы и рассказала о планах на 2018 год — год туризма между Россией и Грецией.

–Расскажите, чем манит Москва греческих туристов?

–Наши страны имеют тесные исторические связи. Посещая Россию, греки интересуются и культурой, и архитектурой, и всем этим самобытным национальным колоритом. В особенности нас привлекают роскошные московские храмы. Это такое сближение с духовностью, с общей для наших народов религией.

–Москвичи со школы изучают историю Греции, ее мифологию. А знакомы ли греки с прошлым нашей страны?

–Разумеется. В первую очередь, мы изучаем то, что касается наших взаимоотношений. В XIX веке в Российской Империи существовало так называемое «дружное общество», в которое входили и греки, и русские. Эта организация сыграла немаловажную роль в становлении современного греческого государства. Кроме того, греки очень многое знают и о выдающихся российских деятелях. Каждый понимает, что такое Большой театр для балета, кто такой Достоевский для литературы. Помню, когда я сама занималась легкой атлетикой, великие российские спортсмены для нас были эталоном.

–А бытуют ли в Греции стереотипы о русских?

–На самом деле, российские граждане имеют в нашем сознании самый положительный образ! Это наиболее приятные, понятные и желаемые гости. Российские туристы, как правило, люди вежливые, сдержанные, с определенным уровнем культуры.

–Что бы вы порекомендовали посетить грекам в Москве?

–Безусловно, стоит увидеть Кремль изнутри. Почему-то туристы постоянно забывают об этом. Обязательно — Красная площадь, для нас это символическое место мирового значения. Из необычного — не так давно я побывала в самом «высоком» ресторане Европы, расположенном в Москва-Сити. Оттуда видно всю вашу необъятную столицу. И там понимаешь, насколько еще более необъятная у вас страна.

–А москвичи что обязаны увидеть в Греции?

–Вы знаете, Греция — это один большой музей. Прямо через дорогу от Парфенона находится Акрополь. На Сунионе — храм Посейдона. Мы гордимся, что в Греции родилась демократия, в Олимпии — Игры, а Гиппократ считается отцом современной медицины. Куда бы вы ни пошли, рядом будет историческое место.

–Но легко ли к вам попасть?

— Есть одна особенность, которая объединяет русских и греков: мы всегда планируем отпуск в последний момент! Но если все оформить по правилам, то визу можно получить за считанные дни.

–Текущий год объявлен перекрестным годом туризма. Что уже запланировано в рамках этой акции?

–Сезон открылся концертом нашего легендарного певца Йоргоса Далараса. Скоро в Москву приедет Византийский церковный хор. Уже запланирован масштабный турфорум. Будем развивать и туристический обмен. Не удивляйтесь, но некоторым грекам очень хочется увидеть московский снег и русские леса!

–Как вы считаете, Москва — город европейского формата или все же нечто особенное?

–Я много где побывала, и Москве абсолютно нечему завидовать другим европейским столицам. Город волшебный! Традиции здесь сочетаются с современной модой. Именно это — гарантия вашего успеха!