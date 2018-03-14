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Дебошир в Шереметьево задержал рейс Москва-Салехард
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Дебошир в Шереметьево задержал рейс Москва-Салехард 

Красный Север 14 марта 2018
Фото: Красный Север
Сегодня, 14 марта, утром в аэропорту Шереметьево на полчаса задержали рейс 1490 Москва-Салехард. Причиной стало неадекватное поведение молодого человека, который бегал по салону и громко и нецензурно выражался. Затем начал кричать: «Вы все трупы, все сдохнете, самолет разобьется — я видел трещину на крыле». Как ни странно, пассажиры никак не реагировали на дебошира, очень грамотно работали стюарды рейса: один контролировал хулигана, второй быстро вызвал службу охраны. В итоге наш земляк остался в аэропорту Шереметьево. Как объяснил его коллега, сутки он проведет в столице за свой счет, а завтра будет посажен на рейс до столицы Ямала.
Самолеты садятся и взлетают, несмотря на метель и сильный ветер.
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