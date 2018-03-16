Vietnam Airlines может вернуться на линию Хошимин-Москва

Вьетнамская национальная авиакомпания Vietnam Airlines рассматривает возможность возвращения на линию Хошимин-Москва в конце этого года, сообщается на сайте Travel.ru

Если это произойдет, то рейс будет летать с частотой два раза в неделю. До экономического кризиса самолеты компании летали в российскую столицу четыре раза в неделю. Рассматривалась даже возможность полетов из Нячанга.

Мы много работаем над возобновлением полетов на этом маршруте. Мы также рассматриваем варианты с чартерными рейсами и изучаем возможности по другим линиям,

— заявил генеральный представитель Vietnam Airlines в России Ле Тхань Зунг.

На данный момент на самолетах компании можно улететь из Москвы в Ханой . 27 марта Vietnam Airlines поставит на этот маршрут самолет Boeing 787 Dreamliner вместо старого Airbus A330, что увеличило провозную способность рейса — 311 мест вместо 280. График полетов прежний — трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет рейса из Ханоя в 10:25, прибытие в Москву ( аэропорт Домодедово ) в 17:00. Обратное отправление в 19:00, прилет в Ханой на следующий день в 7:55.

Источник: Travel.ru