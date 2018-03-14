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Туристическую полицию задействуют в обеспечении безопасности на ЧМ‑2018 в Москве
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Туристическую полицию задействуют в обеспечении безопасности на ЧМ‑2018 в Москве 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
В обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу — 2018 в Москве задействуют городские видеокамеры и туристическую полицию, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
«В городе более 142 тысяч камер видеонаблюдения. Интегрированная информационная система «Безопасный город» обеспечивает оперативный контроль. Создана туристическая полиция. Создана сеть туристских информационных центров», — сказал Гуляев.
Он уточнил РИАМО, что данные методы обеспечения безопасности будут задействованы во время чемпионата мира по футболу — 2018.
«Сотрудники туристической полиции работают непрерывно, их деятельность не привязана к ЧМ-2018. Все они владеют иностранными языками», — добавил Гуляев.
Как указывается в презентации руководителя департамента, Москва находится в топ-10 городов, оснащенных самыми передовыми информационно-коммуникационными решениями в области городской безопасности согласно рейтингу Frost&Sullivan. Каждый отель имеет сертификат о защите от террористов и гарантирует технологическую безопасность.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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