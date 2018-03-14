Туристическую полицию задействуют в обеспечении безопасности на ЧМ‑2018 в Москве

В обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу — 2018 в Москве задействуют городские видеокамеры и туристическую полицию, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев

«В городе более 142 тысяч камер видеонаблюдения. Интегрированная информационная система «Безопасный город» обеспечивает оперативный контроль. Создана туристическая полиция. Создана сеть туристских информационных центров», — сказал Гуляев.

Он уточнил РИАМО , что данные методы обеспечения безопасности будут задействованы во время чемпионата мира по футболу — 2018.

«Сотрудники туристической полиции работают непрерывно, их деятельность не привязана к ЧМ-2018. Все они владеют иностранными языками», — добавил Гуляев.

Как указывается в презентации руководителя департамента, Москва находится в топ-10 городов, оснащенных самыми передовыми информационно-коммуникационными решениями в области городской безопасности согласно рейтингу Frost&Sullivan. Каждый отель имеет сертификат о защите от террористов и гарантирует технологическую безопасность.