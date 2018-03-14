Москва готова разместить всех болельщиков ЧМ-2018

По его словам, Москва, как главный город чемпионата, где пройдет 12 матчей, примет около 800 тысяч болельщиков. Кроме того, она станет крупнейшим транспортным хабом страны, большинство зрителей ЧМ-2018 будут прибывать именно в Москву.

"К нам приедут и болельщики, и гости, которые просто хотят посмотреть город. Мы не видим проблем с размещением всех желающих, тем более специфика футбольных болельщиков в том, что они приезжают на один матч и дальше едут в другие города за своими командами", — уточнил Николай Гуляев. Он добавил, что на сегодняшний день в городе прошли классификацию 1323 отеля.