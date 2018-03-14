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Москва готова разместить всех болельщиков ЧМ-2018
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Москва готова разместить всех болельщиков ЧМ-2018 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лидеры по покупке билетов на ЧМ-2018 — это жители Колумбии, Бразилии, Аргентины, а также Китая и США, хотя их страны не участвуют в турнире, сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
По его словам, Москва, как главный город чемпионата, где пройдет 12 матчей, примет около 800 тысяч болельщиков. Кроме того, она станет крупнейшим транспортным хабом страны, большинство зрителей ЧМ-2018 будут прибывать именно в Москву.
"К нам приедут и болельщики, и гости, которые просто хотят посмотреть город. Мы не видим проблем с размещением всех желающих, тем более специфика футбольных болельщиков в том, что они приезжают на один матч и дальше едут в другие города за своими командами", — уточнил Николай Гуляев. Он добавил, что на сегодняшний день в городе прошли классификацию 1323 отеля.
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