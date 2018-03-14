«Саратовские авиалинии» временно отменили рейсы из Пензы и Кирова

С 20 марта по 25 апреля руководство АО «Саратовские авиалинии» отменило рейсы в Москву и из Москвы в Пензу и Киров. Об этом пресс-секретарь кировского аэропорта «Победилово» Алексей Губин сообщил порталу «7×7». Такое решение было принято из-за технического обслуживания самолетов Ан-148.

«Кроме того, компания с 13 марта проводит техническое обслуживание самолетов Embraer. В связи с этим ряд маршрутов авиакомпании отменен. Это не только Киров — Москва, но, по нашей информации, и из Пензы в Москву», — пояснил Губин.

Пассажирам, которые успели приобрести билеты, предложили либо вернуть деньги, либо совершить перелет другим рейсом.

«У нас летает в Москву другой перевозчик — компания «Руслайн». Она выполняет три рейса в день — утренний, дневной и вечерний. Они сохраняются. Доступность московского направления для кировчан сохранится — из четырех рейсов в день на месяц приостанавливается только один», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что «Саратовские авиалинии» отменили рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Курска.