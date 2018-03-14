Ещё
«Саратовские авиалинии» временно отменили рейсы из Пензы и Кирова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Саратовские авиалинии» временно отменили рейсы из Пензы и Кирова 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 20 марта по 25 апреля руководство АО «Саратовские авиалинии» отменило рейсы в Москву и из Москвы в Пензу и Киров. Об этом пресс-секретарь кировского аэропорта «Победилово» Алексей Губин сообщил порталу «7×7». Такое решение было принято из-за технического обслуживания самолетов Ан-148.
«Кроме того, компания с 13 марта проводит техническое обслуживание самолетов Embraer. В связи с этим ряд маршрутов авиакомпании отменен. Это не только Киров — Москва, но, по нашей информации, и из Пензы в Москву», — пояснил Губин.
Пассажирам, которые успели приобрести билеты, предложили либо вернуть деньги, либо совершить перелет другим рейсом.
«У нас летает в Москву другой перевозчик — компания «Руслайн». Она выполняет три рейса в день — утренний, дневной и вечерний. Они сохраняются. Доступность московского направления для кировчан сохранится — из четырех рейсов в день на месяц приостанавливается только один», — сообщил пресс-секретарь.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что «Саратовские авиалинии» отменили рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Курска.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кладоискатели рассказали, как найти золото, «упавшее с неба» над Якутском Пассажиропоток оренбургского аэропорта увеличился на 13,3 % Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы за космические цены к ЧМ-2018
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки32
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»346
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина56
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение