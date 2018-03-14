Русский путешественник Антон Кротов провёл лекцию в Ханты-Мансийске

Путешественник Антон Кротов поделился своим опытом, дал краткую инструкцию, как сдвинуться с места и начинать покорять просторы нашей планеты, показал будничные фотографии автостоперов.

Также мужчина рассказал о классификации путешествий, об авостопе — это основной вид передвижения вольных путешествий, о странах с визовым и безвизовым режимом, о важности наличия загранпаспорта и о качественном планировании своего маршрута.

Особенно была важна информация о том, где практически всегда предоставят кров, если вы оказались в незнакомом городе, без средств к существованию и ночлега: «Котельная, пожарная, церковь, школа, специальные люди, предоставляющие ночлег путешественникам».

Главное в путешествии это то, что ты видишь мир настоящим, таким какой он есть, а не таким, каким на его рисует телевизор — поделился своим мнением выступающий.