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Русский путешественник Антон Кротов провёл лекцию в Ханты-Мансийске
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Русский путешественник Антон Кротов провёл лекцию в Ханты-Мансийске 

АиФ Югра 14 марта 2018
Фото: АиФ Югра
Путешественник Антон Кротов поделился своим опытом, дал краткую инструкцию, как сдвинуться с места и начинать покорять просторы нашей планеты, показал будничные фотографии автостоперов.
Также мужчина рассказал о классификации путешествий, об авостопе — это основной вид передвижения вольных путешествий, о странах с визовым и безвизовым режимом, о важности наличия загранпаспорта и о качественном планировании своего маршрута.
Особенно была важна информация о том, где практически всегда предоставят кров, если вы оказались в незнакомом городе, без средств к существованию и ночлега: «Котельная, пожарная, церковь, школа, специальные люди, предоставляющие ночлег путешественникам».
Главное в путешествии это то, что ты видишь мир настоящим, таким какой он есть, а не таким, каким на его рисует телевизор — поделился своим мнением выступающий.
Отметим, что Антон Кротов посетил 109 стран, побывал на всех континентах и объездил все регионы России, пишет книги и разрабатывает интересные проекты, которые помогают путешественникам найти пристанище и выбирать верный ориентир. Один из таких проектов «Дом для всех» — это арендуемое или покупное жильё, в котором может остановиться каждый путешественник на определённое время.
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