«Это пирамида какая-то»: челябинки застряли в Таиланде, купив дешёвые фитнес-туры

Челябинские туристы не могут вернуться домой из Таиланда . Путешественники отправились в Юго-Восточную Азию в фитнес-тур, но обещанных услуг некоторые из них не смогли получить. У людей возникли сложности с заселением в отель, а потом с получением билетов до Челябинска . Отдыхающие считают, что попали в туристическую пирамиду. Организатор же поездки объясняет случившееся сложностями с билетной программой и обещает подарить самому стойкому путешественнику квартиру в новом микрорайоне.

Гульнара Юсупова купила тур в Таиланд за 15 тысяч рублей. Говорит, что узнала о поездке от знакомой.

— Это была моя первая поездка, организованная Натальей Тишенко. Такую низкую стоимость путёвки она сначала объяснила тем, что это рекламный тур, и что большую часть его стоимости оплачивает государство. Что это федеральный проект. Нам обещали, что мы будем заниматься тренировками, йогой, с нами будут работать диетолог и психолог. Но ничего этого не было, — рассказала Гульнара 74.ru. — После оплаты тура мне не дали на руки электронные билеты, ваучеры на трансфер и заселение в отель. Страховки тоже не было. Был только договор и квитанции об оплате.

Девушка прилетела в Таиланд 20 февраля и при этом даже не знала, в какой отель ей нужно заселяться. Просидев 12 часов в аэропорту Бангкока , она сама поехала в Паттайю на такси и сняла номер в гостинице.

— Потом через знакомых в Челябинске я узнала, где находится остальная группа. Приехала туда, но мне места не нашлось. Сначала постелили в холле на диване. Наталья бесконечно говорила мне, что всё решит. Отдых был испорчен, — жалуется туристка. — Отель был неплохим, но попали в него единицы. Люди прибывали партиями по пять-восемь-десять человек. Кто-то улетел сам, как я, кому-то она выслала билеты, они и пиарят её в Сети, являясь приманкой для других.

Тур Гульнары закончился 28 февраля, но билеты на самолёт она получить не смогла и оплатила перелёт сама. За билет девушка отдала 25 тысяч рублей.

— Я человек бизнеса, у меня важные встречи, которые нельзя было перенести. По приезде я написала заявление на возврат денег за следующие туры в Сочи Францию , которые купила у Натальи, так как поняла, что это лохотрон. Хочу вернуть 102 тысячи рублей, ну а моральный вред, конечно, в разы больше. Я уж не говорю про то, что такой отдых врагу не пожелаешь. Когда мы поняли, что попали в пирамиду, попросили Наталью объяснить, откуда всё-таки средства. Люди платили 15 тысяч, а поездка стоит 80. Она на камеру сказала, что это её личные деньги. Она их вкладывает в рекламу своего фитнеса. Но в поездке фитнесом и не пахло ни единого дня. И, кстати, в её фитнес-центре нет ни одного тренажёра.

Гульнара сама добралась до места отдыха, а потом купила билет на самолёт, не дождавшись его от организатора

По словам Гульнары, договор она заключала не с самой Натальей, в документах указано ИП, зарегистрированное на имя её мужа.

— Но при этом подписывала договор она. Когда у неё попросили доверенность, Наталья на камеру сказала «завтра приходите», а когда пришли, её муж парня с лестницы скинул. Парень голову разбил и сотрясение получил, — утверждает туристка. — Мы написали заявление на возврат денег. Ждём 10 дней по закону. А 15 апреля, если не получим наши средства, пойдём с заявлением в правоохранительные органы

Другая путешественница, Анастасия Кондратьева , должна была отдохнуть в Таиланде с 18 по 28 февраля. Но её поездка не состоялась вовсе.

— Нас каждый день кормили завтраками. Каждый раз Наталья находила новые причины. То у неё мама умерла, то капельница, то дебош в самолёте, то просто игнорировала нас, — рассказала Анастасия. — В этот тур мне предложила полететь моя сотрудница, а ей — её знакомая. Да, признаюсь, я сглупила. Просто нам объяснили, что это реклама для фитнес-клуба, поэтому такая низкая цена. Якобы основные расходы берут на себя организаторы. Наталья должна мне 22 тысячи рублей. Я написала заявление на возврат денег, но что толку-то. Она не отдаёт, не отвечает на сообщения и звонки. Судя по всему, придётся обращаться в суд.

Туристка сфотографировала название отеля, куда привезли челябинцев на отдых

О возврате денег задумались и те, кто купил фитнес-туры на более поздние даты. Екатерина Шеляпина оплатила поездку на троих в Китай на начало апреля, а теперь в ужасе от случившегося и боится лететь.

— Насколько я знаю, в феврале была набрана группа из 80 человек, из них 30 сразу отправили в Таиланд, а остальных разделили на группы по 14 и 8 человек и покупали им билеты позже. И обратно так же забирали, — говорит Екатерина Шеляпина. — В итоге в Таиланде остались 11 человек. Они пока ждут, надеются и верят в чудо. Идея-то, конечно, интересная. Люди группами едут, ведут здоровый образ жизни, занимаются фитнесом, работают с психологом, но организации никакой. Получилась какая-то туристическая пирамида, только когда лопнет — не ясно. Когда поток новых людей иссякнет, видимо.

Екатерина собиралась ехать в Китай с двумя детьми 4 апреля, но теперь опасается и думает, как вернуть свои деньги.

— Я в шоке от всего происходящего. Как лететь при таких условиях? Буду консультироваться с юристом, — добавила она.

Сама Наталья Тишенко называет эти поездки социально-коммерческими турами.

— Поездка организована в рекламных целях для развития проекта на международном уровне. Она была не первой. По России мы ездим три года, за границу — с ноября 2017 года и только учимся развивать это направление. Мы уже ездили в Прагу , в Париж, Индию, — перечислила она корреспонденту 74.ru. — Группа в Таиланд была самой многочисленной. Основные финансовые затраты были мои личные. Наши участники оплачивали от 10 до 15 тысяч рублей, я — 70 тысяч на человека. То есть, по сути, наши участники фактически за бесплатно получили массу впечатлений.

Наталья утверждает, что её клиенты жили в отеле 4* с бассейном на крыше. Завтраки входили в стоимость поездки.

— Многие были дружны между собой. Ездили на экскурсии. В целом проект можно назвать удачным опытом. Существенная сложность возникла только из-за билетной программы, так как участников было много. В Таиланд лететь было проще, так как рейсы регулярные, ценовая политика приемлемая. Обратная дорога тяжелее — более дорогие рейсы и пересадки, — объясняет организатор поездки. — Просто на будущее нужно регулировать билетную программу и уменьшить количество участников.

Наталья заверила, что в среду, 14 марта, из Таиланда вылетят ещё несколько человек домой.

— Это не тур с отдыхом и развлечениями. Это испытания, определённый выход из зоны комфорта. Я не говорила, что будет легко. От себя лично я подарю крутой приз — квартиру в «Ньютоне». Но получит его сильнейший, — пообещала Тишенко. — С теми, кто купил путёвки раньше и не поехал, мы полетим позже. Но кто не сможет принять участие в поездке, может написать заявление на возврат своей части взноса.