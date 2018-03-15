Ещё
В Камбодже проходит досрочное голосование по выборам президента РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Камбодже проходит досрочное голосование по выборам президента РФ 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
ХАНОЙ, 15 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование по выборам президента РФ проходит в четверг в Камбодже. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Пномпене, выездное голосование организовано на базе бывшего генконсульства России в приморском городе Сиануквиль.
"Учитывая то, что значительная часть россиян — порядка 1 тыс. человек — находится сейчас на крупнейшем морском курорте Камбоджи — Сиануквиле, для удобства наших граждан было принято решение провести досрочное голосование в этом городе", — отметили в дипмиссии.
В процессе подготовки к проведению выборов, диппредставительство для информирования россиян о предстоящем голосовании поддерживало тесные контакты с Координационным советом соотечественников и Торговой палатой России в Сиануквиле. В ряде гостиниц этого города, где чаще всего останавливаются российские туристы, размещены плакаты о выборах. Также для отдыхающих посольством организован трансфер к избирательному участку.
В основной день выборов 18 марта избирательный участок будет действовать на территории российского посольства в Пномпене. «18 марта в посольстве РФ в Камбодже будет организовано голосование для российских граждан, проживающих в королевстве, или находящихся здесь с туристическими или иными целями», — сообщили ТАСС в диппредставительстве. Согласно официальным данным, на учете в консульском отделе посольства состоят 520 граждан РФ.
ТАСС: последние новости
Источник: выпавшие из самолета в аэропорту Якутска слитки оцениваются в $55 млн Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля542
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки31
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»339
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина53
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение