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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит с конца марта рейсы из Красноярска в Казань
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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит с конца марта рейсы из Красноярска в Казань 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Лаборатория новостей
КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 27 марта начнет выполнять рейсы из Красноярска в Казань. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель аэропорта Красноярск Никита Палеха.
"Перелеты в столицу республики Татарстан с 27 марта будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с промежуточной посадкой в Томске и Барнауле на воздушных суднах Bombardier CRJ200. Время в пути составит около пяти с половиной часов", — сказал он, отметив, что рейсы в Казань из Красноярска не выполнялись с 2010 года.
Кроме того, в пресс-службе аэропорта Красноярск сообщили, что с 3 июля будет открыто еще одно направление. Дважды в неделю по четвергам и воскресеньям авиакомпания «Ангара» на самолетах Ан-148-100 будет выполнять рейсы в Алма-Ату (Казахстан).
"ЮВТ АЭРО" — татарстанский авиаперевозчик, созданный при участии республиканского правительства в марте 2015 года. Самолетный парк — 50-местные самолеты Bombardier CRJ-100/200.
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) — основной аэропорт Красноярского края. Имеет допуск на прием всех современных типов воздушных судов российского и зарубежного производства.
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