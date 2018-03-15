Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит с конца марта рейсы из Красноярска в Казань

КРАСНОЯРСК , 15 марта. / ТАСС /. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 27 марта начнет выполнять рейсы из Красноярска в Казань . Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель аэропорта Красноярск Никита Палеха "Перелеты в столицу республики Татарстан с 27 марта будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с промежуточной посадкой в Томске Барнауле на воздушных суднах Bombardier CRJ200. Время в пути составит около пяти с половиной часов", — сказал он, отметив, что рейсы в Казань из Красноярска не выполнялись с 2010 года. Кроме того, в пресс-службе аэропорта Красноярск сообщили, что с 3 июля будет открыто еще одно направление. Дважды в неделю по четвергам и воскресеньям авиакомпания «Ангара» на самолетах Ан-148-100 будет выполнять рейсы в Алма-Ату ( Казахстан ). "ЮВТ АЭРО" — татарстанский авиаперевозчик, созданный при участии республиканского правительства в марте 2015 года. Самолетный парк — 50-местные самолеты Bombardier CRJ-100/200. Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) — основной аэропорт Красноярского края . Имеет допуск на прием всех современных типов воздушных судов российского и зарубежного производства.