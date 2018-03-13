Банк «Солидарность» принял участие в VI Саммите Российско-Китайского Туристического Форума

Насыщенная деловая программа VI Саммита форума объединила пленарное заседание и 10 профильных сессий, посвященных развитию въездного туризма из Китая в Россию и укреплению выездного турпотока из нашей страны в Китай.

За два дня участники мероприятия поделись практическим опытом продвижения турпродуктов на китайский рынок, представили новые маршруты и осветили все тенденции развития российско-китайского туризма.

Основными целями мероприятия были: определение перспектив развития российско-китайского туризма; совместный поиск и выработка эффективных решений по повышению конкурентоспособности российского и китайского турпродукта; изучение практических кейсов по продвижению туристического продукта и услуг для китайских туристов, а также изучение международного опыта развития индустрии приема туристов и продвижения туристических дестинаций.

В ходе VI Саммита форума выступили председатель Совета туристической ассоциации «Мир без границ» Игорь Конышев , исполнительный директор этой ассоциации Александр Агамов , президент Русско-Китайского Клуба, генеральный директор «Чайна тур энд бизнес трэвэл» Сергей Джан Ша, генеральный секретарь Китайской ассоциации турсервиса Сунь Гуйчжен, заместитель генерального секретаря Ассоциации достопримечательностей КНР Чен Цзунбин и многие другие спикеры.

В форуме приняли участия: АО коммерческий банк «Солидарность» г. Самара ), а также торговые дома, страховые компании, занимающиеся страхованием выезжающих за рубеж туристов, международные эксперты в области туризма, иные организации индустрии туризма и смежных областей, гостиницы и другие объекты размещения, авиакомпании, объекты показа (музеи, выставочные центры, галереи и др.), туристско-информационные центры туристические операторы России и Китая, рестораны и другие предприятия.

Справка «СП»

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