Банк «Солидарность» принял участие в VI Саммите Российско-Китайского Туристического Форума 

11-12 марта в Москве состоялся VI Саммит Российско-Китайского Туристического Форума, который проводится с 2012 года при поддержке Федерального агентства по туризму и Государственного управления по делам туризма Китайской Народной Республики.
В этом году руководителем Оргкомитета форума от российской стороны являлся член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Игорь Фомин.
Насыщенная деловая программа VI Саммита форума объединила пленарное заседание и 10 профильных сессий, посвященных развитию въездного туризма из Китая в Россию и укреплению выездного турпотока из нашей страны в Китай.
За два дня участники мероприятия поделись практическим опытом продвижения турпродуктов на китайский рынок, представили новые маршруты и осветили все тенденции развития российско-китайского туризма.
Основными целями мероприятия были: определение перспектив развития российско-китайского туризма; совместный поиск и выработка эффективных решений по повышению конкурентоспособности российского и китайского турпродукта; изучение практических кейсов по продвижению туристического продукта и услуг для китайских туристов, а также изучение международного опыта развития индустрии приема туристов и продвижения туристических дестинаций.
В ходе VI Саммита форума выступили председатель Совета туристической ассоциации «Мир без границ» Игорь Конышев, исполнительный директор этой ассоциации Александр Агамов, президент Русско-Китайского Клуба, генеральный директор «Чайна тур энд бизнес трэвэл» Сергей Джан Ша, генеральный секретарь Китайской ассоциации турсервиса Сунь Гуйчжен, заместитель генерального секретаря Ассоциации достопримечательностей КНР Чен Цзунбин и многие другие спикеры.
В форуме приняли участия: АО коммерческий банк «Солидарность» (г. Самара), а также торговые дома, страховые компании, занимающиеся страхованием выезжающих за рубеж туристов, международные эксперты в области туризма, иные организации индустрии туризма и смежных областей, гостиницы и другие объекты размещения, авиакомпании, объекты показа (музеи, выставочные центры, галереи и др.), туристско-информационные центры туристические операторы России и Китая, рестораны и другие предприятия.
Справка «СП»
Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» создано 23 октября 1990 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Устав банка «Солидарность» зарегистрирован в Государственном Банке РСФСР. Генеральная Лицензия № 554, выдана ЦБ РФ 14 июля 2017 г. Свидетельство участника системы страхования вкладов №8 от 21 сентября 2004 года.
Деятельность банка подтверждена рейтингами международного агентства Moody’s Investor Service и российскими рейтинговыми агентствами. Является членом Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»). Входит в число крупнейших кредитных организаций Поволжья, занимает устойчивые позиции среди ведущих региональных банков России.
Разветвленная региональная сеть насчитывает 21 точку продаж банковских продуктов в Приволжском федеральном округе, 4 — в Московской области, по 1 в г. Иркутск и г. Санкт-Петербург. АО КБ «Солидарность» сотрудничает более чем с 6 тысячами корпоративных клиентов, обслуживает 5.200 предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. Розничными клиентами банка являются свыше 200.000 граждан.