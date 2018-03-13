Ещё
В Госдуме предложили ограничить продажу ски-пассов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили ограничить продажу ски-пассов 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Это становится причиной «пробок» на склонах, в которых туристы не просто теряют время, но и рискуют получить травму. «Я бы сравнил такую ситуацию с кинотеатром, который рассчитан на 100 мест, но администрация, желая заработать, продала в два раза больше билетов. В итоге половина зрителей весь сеанс вынуждена стоять в проходах», — говорит зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Оправдывать такое поведение владельцев трасс только коротким горнолыжным сезоном, по его мнению, не совсем верно. На ту же Красную Поляну туристы едут круглый год.
"Курорты должны четко понимать, какую нагрузку они могут выдержать. Если пропускная способность превышена, возможно, имеет смысл прекращать продажу ски-пассов", — полагает Кривоносов. Он сообщил «РГ», что в течение двух месяцев эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта. Его обсуждение запланировано в рамках создаваемой рабочей группы, куда войдут профильные специалисты. Парламентарий не исключил, что будут предусмотрены штрафы для тех, кто не намерен соблюдать ограничения.
Эксперты поддерживают идею разгрузить горнолыжные курорты, но подчеркивают, что важно с водой не выплеснуть ребенка. Четыре года назад на одном из курортов Красной Поляны разразился скандал, после того как владельцы комплекса повысили расценки сразу на 40 процентов. Тогда главным аргументом стало именно прогнозируемое число туристов — оно составило 20 тысяч человек в сутки. А курорт реально мог принять до 12 тысяч. И на следующий год власти Сочи на время новогодних каникул ввели лимит на продажу ски-пассов.
По мнению президента Национальной лиги инструкторов Ольги Даржугас, подобные решения идут на пользу тем, кто успел оказаться на склоне раньше остальных. Их отдых однозначно становится более комфортным. Однако «опоздавшие» вряд ли сочтут ограничения в свой адрес справедливыми. «Инициатива депутатов имеет право на жизнь. Но при принятии окончательного решения обязательно нужно учесть мнение самих горнолыжных курортов», — уверена Даржугас. Иначе, по ее словам, при слишком жестких санкциях можно столкнуться с потерей интереса россиян к отдыху внутри страны.
Российская Газета: последние новости
Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах в связи со снегопадом Опоздавшие в Шереметьево пассажиры аэроэкспрессов получат компенсацию Видео: Обрушилась знаменитая арка ледника Перито-Морено
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки33
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»349
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина56
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение