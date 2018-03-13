В Госдуме предложили ограничить продажу ски-пассов

Это становится причиной «пробок» на склонах, в которых туристы не просто теряют время, но и рискуют получить травму. «Я бы сравнил такую ситуацию с кинотеатром, который рассчитан на 100 мест, но администрация, желая заработать, продала в два раза больше билетов. В итоге половина зрителей весь сеанс вынуждена стоять в проходах», — говорит зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов . Оправдывать такое поведение владельцев трасс только коротким горнолыжным сезоном, по его мнению, не совсем верно. На ту же Красную Поляну туристы едут круглый год.

"Курорты должны четко понимать, какую нагрузку они могут выдержать. Если пропускная способность превышена, возможно, имеет смысл прекращать продажу ски-пассов", — полагает Кривоносов. Он сообщил «РГ», что в течение двух месяцев эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта. Его обсуждение запланировано в рамках создаваемой рабочей группы, куда войдут профильные специалисты. Парламентарий не исключил, что будут предусмотрены штрафы для тех, кто не намерен соблюдать ограничения.

Эксперты поддерживают идею разгрузить горнолыжные курорты, но подчеркивают, что важно с водой не выплеснуть ребенка. Четыре года назад на одном из курортов Красной Поляны разразился скандал, после того как владельцы комплекса повысили расценки сразу на 40 процентов. Тогда главным аргументом стало именно прогнозируемое число туристов — оно составило 20 тысяч человек в сутки. А курорт реально мог принять до 12 тысяч. И на следующий год власти Сочи на время новогодних каникул ввели лимит на продажу ски-пассов.

По мнению президента Национальной лиги инструкторов Ольги Даржугас, подобные решения идут на пользу тем, кто успел оказаться на склоне раньше остальных. Их отдых однозначно становится более комфортным. Однако «опоздавшие» вряд ли сочтут ограничения в свой адрес справедливыми. «Инициатива депутатов имеет право на жизнь. Но при принятии окончательного решения обязательно нужно учесть мнение самих горнолыжных курортов», — уверена Даржугас. Иначе, по ее словам, при слишком жестких санкциях можно столкнуться с потерей интереса россиян к отдыху внутри страны.