Форум туризма собрал тысячи компаний из 60 стран

Во вторник, 13 марта, в «Экспоцентре» стартовала Московская туристическая выставка MITT-2018. Корреспондент «ВМ» поинтересовался, что ожидает москвичей в наступающем сезоне.

Столичная туристическая выставка (в отличие от других деловых форумов. — «ВМ») — самая пестрая и неоднозначная по составу посетителей. Здесь в одних павильонах пересекаются чиновники регионального уровня в деловых костюмах и европейские фрики с татуировками и пирсингом, лощеные мужчины из туристических фирм и представительницы курортов Северного Кавказа в национальных одеждах. Резко варьируется и возраст: от школьников до решительных пенсионерок. Но все же самое главное лицо турбизнеса — это ухоженная современная московская горожанка. Этот тип на огромной «ярмарке туров» в «Экспоцентре» встречается по обе стороны прилавка.

Главным же гостем выставки в этом году стала Турция . Она — событие сезона, что подтверждает и массовый наплыв турецких перевозчиков, турфирм и отелей со своими продуктами в Москву . Турецкому турбизнесу отвели треть всех выставочных площадей форума! А возглавили делегацию турок целых два министра — глава МИД страны Мевлют Чавушоглу и глава Минтуризма Нуман Куртулмуш.

Эксперты турбизнеса неоднозначно реагируют на взрывной рост популярности курортов Краснодарского края Крыма , случившийся пару лет назад. Они отмечают, что «чудесный» рост показателей, отразившийся на доходах этих регионов вкупе с развитием инфраструктуры, про изошел не из-за трудов приморских чиновников, а исключительно из-за религиозно-государственной нестабильности в Египте и временного разрыва отношений с Турцией, последовавшего в 2016-м.

При изучении выставки открывается, что в России популярны не только черноморские и азовские курорты, есть что показать и Центральной России, и Уралу с Алтаем , и Сибири с Дальним Востоком. Мало того, представлены и экзотические туры на полярный Шпицберген и максимально удаленные от Москвы Сахалин и Камчатку.

Очень дорогие и очень интересные. Ближе — дешевле и проще: Нижний Новгород хвалится матрешкой и хохломской росписью, Кижи — деревянными сувенирами, Калининградский край — янтарем, а Ульяновск — «тропой вождя» и майками с профилем Ильича. В неожиданной ипостаси выступил Санкт-Петербург : он в 2018 году сделал ставку на фанатов футбола. На стенде Cеверной столицы приглашенный смуглый футболист жонглирует черно-белым мячом. А вот Сочи в первый день форума презентовал «пляжный Майкл Джексон ». Мужчина в пиджаке с блестками и зеркальных очках танцевал энергичное диско, одновременно мотая на стержень сахарную вату. Сладкий привет он тут же передавал сгрудившимся вокруг дамам, которые лакомились ватой и одновременно массово снимали видео. В России явно приобретает популярность не только пляжный, рыболовно-охотничий и экстремальный туризм, но и «туры за здоровьем». Что приятно, не только к Мертвому морю, но и на Алтай или в крымские Саки.

Москва (несмотря на то, что стенд столицы на MITT оформлен довольно скромно. — «ВМ»), Петербург, Казань и другие города мундиаля очень рассчитывают на иностранного туриста летом.

А вот профессионалы турбизнеса колеблются. По их оценкам, хотя стадионы, поезда и отели готовы, более мелкие сферы спотыкаются о желание провинциалов «срубить бабла» на трансфере гостей, из-за чего цивилизованный прием групп иностранных туристов в городах чемпионата становится неоправданно дорогим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Судя по динамике запросов ведущего интернет-поисковика нашей страны, среди популярных туристических направлений 2017–2018 годов Москва — на подъеме. Из других направлений растут Санкт-Петербург и Казань. А вот Париж стагнирует, спрос на него пять лет держится на одном (невысоком. — «ВМ») уровне. К сожалению, по «пляжным» направлениям восстановление отношений с Турцией в прошлом году ударило по всем остальным, включая и популярные в 2015–2016 годах направления.

Сергей Войтович, директор туристической компании:

— Практика всего мира показывает: ЧМ по футболу дает более 10 процентов роста въездного туризма. Иностранцы будут в три раза чаще совершать покупки. Россия умеет хорошо проводить такого рода мероприятия, есть опыт Олимпиады в Сочи, Кубка конфедераций, так что и мундиаль проведем на уровне. Мы ожидаем всплеск туризма в Россию в 2018— 2020 годах. Все это даст прирост валового внутреннего продукта на 2,5 процента.

Алексей Высоканов, директор отельной управляющей компании: