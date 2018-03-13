В Гуйлине открыта девятая по счету станция высокоскоростной железной дороги

Наньнин, 13 марта / Синьхуа / — На высокоскоростной железной дороге, связывающей Гуйян /провинция Гуйчжоу/ и Гуанчжоу /провинция Гуандун/, сегодня была введена в эксплуатацию станция Утун, расположенная в городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая . Это девятая по счету станция высокоскоростной железной дороги в Гуйлине.

В местном железнодорожном ведомстве сообщили, что это — очередное улучшение ситуации с транспортом для туризма в Гуйлине, теперь всего за 40 минут можно из Гуйлиня на высокоскоростном поезде добраться до основных достопримечательностей в окрестностях городского округа.

В настоящее время все больше туристов выбирают путешествия в Гуйлинь на высокоскоростных поездах. —0—