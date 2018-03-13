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В Гуйлине открыта девятая по счету станция высокоскоростной железной дороги
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В Гуйлине открыта девятая по счету станция высокоскоростной железной дороги 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Наньнин, 13 марта /Синьхуа/ — На высокоскоростной железной дороге, связывающей Гуйян /провинция Гуйчжоу/ и Гуанчжоу /провинция Гуандун/, сегодня была введена в эксплуатацию станция Утун, расположенная в городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Это девятая по счету станция высокоскоростной железной дороги в Гуйлине.
В местном железнодорожном ведомстве сообщили, что это — очередное улучшение ситуации с транспортом для туризма в Гуйлине, теперь всего за 40 минут можно из Гуйлиня на высокоскоростном поезде добраться до основных достопримечательностей в окрестностях городского округа.
В настоящее время все больше туристов выбирают путешествия в Гуйлинь на высокоскоростных поездах. —0—
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