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Волгоградцы смогут напрямую летать в Краснодар и Самару
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Волгоградцы смогут напрямую летать в Краснодар и Самару 

v1.ru 13 марта 2018
Фото: v1.ru
Волгоград продолжает наводить воздушные мосты с городами-организаторами ЧМ-2018. С мая этого года для город-герой на Волге свяжется авиасообщением еще с двумя миллионниками.
Сегодня, 12 марта, в Международном аэропорту Волгоград V1.ru сообщили, что авиакомпания Utair в ближайшее время откроет новые направления в Краснодар и Самару.
— Рейсы будут выполняться с 1 мая этого года по вторникам и субботам, — рассказала представитель пресс-службы волгоградского аэропорта Диана Бакулина. — Вылет в Самару будет осуществляться в 8:35, а в Краснодар в 16:50. Приобрести авиабилеты на рейсы авиакомпании можно на сайте перевозчика, на официальном сайте аэропорта Волгоград, а также в агентствах по продаже билетов.
В аэропорту жителям Волгограда напомнили, что с 3 мая открываются регулярные рейсы в Казань и Сочи.
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