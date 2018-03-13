Волгоградцы смогут напрямую летать в Краснодар и Самару 

Волгоград продолжает наводить воздушные мосты с городами-организаторами ЧМ-2018. С мая этого года для город-герой на Волге свяжется авиасообщением еще с двумя миллионниками.
Сегодня, 12 марта, в Международном аэропорту Волгоград V1.ru сообщили, что авиакомпания Utair в ближайшее время откроет новые направления в Краснодар и Самару.
— Рейсы будут выполняться с 1 мая этого года по вторникам и субботам, — рассказала представитель пресс-службы волгоградского аэропорта Диана Бакулина. — Вылет в Самару будет осуществляться в 8:35, а в Краснодар в 16:50. Приобрести авиабилеты на рейсы авиакомпании можно на сайте перевозчика, на официальном сайте аэропорта Волгоград, а также в агентствах по продаже билетов.