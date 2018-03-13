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Поток туристов из России в Италию в 2017 году вырос более чем на 7%
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Поток туристов из России в Италию в 2017 году вырос более чем на 7% 

РИА Новости 13 марта 2018
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Поток туристов из России в Италию в 2017 году вырос более чем на 7%, количество выданных итальянских шенгенских виз также увеличилось по сравнению с 2016 годом, заявил во вторник посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
"В 2017 году действительно восстановился поток российских туристов. Количество российских граждан, приезжающих в Италию в 2017 году, превысило показатели предыдущего года на 7,4%. Примерно на столько же повысились и траты российских туристов, отдыхающих в Италии", — заявил посол, выступая на презентации туристических возможностей региона Эмилия-Романья в Москве.
По его словам, увеличилась и выдача итальянских шенгенских виз россиянам.
"Итальянское консульство более чем на 4% увеличило выдачу шенгенских виз. В прошлом году визовый центр действительно интенсифицировал свою работу", — добавил посол.
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