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Новый терминал аэропорта Перми летом начнет принимать международные рейсы
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Новый терминал аэропорта Перми летом начнет принимать международные рейсы 

Rambler News Service 16 марта 2018
Фото: ЕАН
«16 марта 2018 года подписан акт Межведомственной комиссии по проверке соответствия воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту „Пермь“ требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Планируется, что пункт пропуска международных рейсов заработает к началу летнего сезона-2018. Это означает, что все пассажиры международных рейсов, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт „Пермь“, будут обслуживаться в новом терминале», — отметили в аэропорту.
15 марта официальный представитель Росавиации говорил RNS, что ведомство приостановило действие сертификата авиационной безопасности аэропорта «Большое Савино» в Перми.
По его словам, в конце прошлого года была проведена проверка авиационной безопасности нового аэровокзального комплекса аэропорта в Перми и были выявлены нарушения. Повторная проверка в феврале 2018 года показала, что предписания Росавиации не выполнены в полном объеме. Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности компании «Международный аэропорт Пермь».
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