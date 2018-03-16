Новый терминал аэропорта Перми летом начнет принимать международные рейсы

«16 марта 2018 года подписан акт Межведомственной комиссии по проверке соответствия воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту „Пермь“ требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Планируется, что пункт пропуска международных рейсов заработает к началу летнего сезона-2018. Это означает, что все пассажиры международных рейсов, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт „Пермь“, будут обслуживаться в новом терминале», — отметили в аэропорту.

15 марта официальный представитель Росавиации говорил RNS, что ведомство приостановило действие сертификата авиационной безопасности аэропорта «Большое Савино» в Перми

По его словам, в конце прошлого года была проведена проверка авиационной безопасности нового аэровокзального комплекса аэропорта в Перми и были выявлены нарушения. Повторная проверка в феврале 2018 года показала, что предписания Росавиации не выполнены в полном объеме. Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности компании «Международный аэропорт Пермь».