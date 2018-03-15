Летом откроется прямой авиарейс из Перми в Батуми

Началась продажа авиабилетов на прямые рейсы Пермь-Батуми ( Грузия ), которые стартуют летом этого года.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Пермь», перелёты будут осуществляться по вторникам и пятницам на самолетах типа Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 мест. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Перевозчик — авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Первый рейс запланирован на 15 июня. Полёты продолжатся до конца сентября, пока на черноморском побережье стоит тёплая погода. Цена одного билета — от 11 тысяч рублей и выше. В авиакомпании рассчитывают, что загрузка самолётов составит минимум 75%.