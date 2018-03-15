Ещё
Летом откроется прямой авиарейс из Перми в Батуми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летом откроется прямой авиарейс из Перми в Батуми 

АиФ Пермь 19 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Началась продажа авиабилетов на прямые рейсы Пермь-Батуми (Грузия), которые стартуют летом этого года.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Пермь», перелёты будут осуществляться по вторникам и пятницам на самолетах типа Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 мест. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Перевозчик — авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
Первый рейс запланирован на 15 июня. Полёты продолжатся до конца сентября, пока на черноморском побережье стоит тёплая погода. Цена одного билета — от 11 тысяч рублей и выше. В авиакомпании рассчитывают, что загрузка самолётов составит минимум 75%.
Отметим, что прямой авиарейс из Перми до Батуми открывается впервые.
АиФ Пермь: последние новости
Как пермякам попасть на футбольный матч ЧМ-2018? Возобновляется авиасообщение между Пермью и Краснодаром Открывается прямой рейс из Перми в Душанбе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле262
Поклонская «подложила свинью» Собчак318
Пока вы спали: «Нежданчик» от России274
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1283
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям28
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение