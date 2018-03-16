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Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы
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Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы 

ТАСС 23 часа назад
Фото: ЕАН
ПЕРМЬ, 16 марта. /ТАСС/. Новый терминал пермского аэропорта летом начнет принимать международные рейсы, сообщает в пятницу пресс-служба порта.
"16 марта подписан акт Межведомственной комиссии по проверке соответствия воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту «Пермь» требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля. Планируется, что пункт пропуска международных рейсов заработает к началу летнего сезона 2018 года", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что всех пассажиров международных рейсов, прилетающих и вылетающих через аэропорт, будут обслуживать в новом терминале.
Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО «Международный аэропорт „Пермь“ из-за несоответствия федеральным авиационным правилам.
В Росавиации отказались пояснять, может ли это грозить аэропорту остановкой полетов. В свою очередь в аэропорту Перми ТАСС сообщили, что „документ о приостановлении сертификата авиационной безопасности в АО „Международный аэропорт Пермь не поступал“.
Новый терминал международного аэропорта Перми ввели в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Комплекс почти на 30 тыс. кв. м способен принимать 4,5 млн человек в год. Пропускная способность по прилету и вылету в час пик составит до 904 пассажиров в час.
Общий объем инвестиций в строительство терминала, включая вложения Пермского края в дорожную инфраструктуру, развязки, вложения Минтранса, составил 10 млрд рублей. Строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года, предполагается, что терминал войдет в десятку крупнейших в России.
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