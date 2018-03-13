Туле предрекли статус новогоднего магнита для туристов

Замминистра культуры Алла Манилова в рамках поездки в Тулу и встречи с местным губернатором Алексеем Дюминым предрекла городу статус новогоднего магнита для туристов. Об этом сообщает официальный сайт министерства.

Манилова подчеркнула значимость проекта «Новогодняя столица России», статус которой получил недавно город Тула. По ее словам, это событие на рубеже 2018 и 2019 года не только привлечет туристов, но и станет настоящим подарком для жителей города.

Дюмин рассказал на встрече о плодотворных отношениях с Минкультом . В рамках сотрудничества ведется работа над несколькими федеральными проектами: ремонтируются и строятся дома культуры, открываются музейные экспозиции, реставрируются памятники, идет подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Кроме того, на встрече губернатора и замминистра обсуждался проект «Русские усадьбы», федеральным куратором которого выступает Тульская область . Алла Манилова предложила провести в Туле церемонию вручения сертификатов регионам-участникам, куда будут приглашены руководители субъектов Российской Федерации , представители сфер культуры и туризма.

Ранее 13 марта в выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка, посвященная 500-летию кремля. Алла Манилова приняла участие в торжественной церемонии.