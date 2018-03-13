Производство мобильных туристических комплексов может появиться на Северном Кавказе

АТОММ — полностью готовый жилой модуль с автономными системами, который предназначен для временного проживания людей при любых погодных условиях в различных климатических и ландшафтных зонах. Туристический дом оборудован собственной энергосистемой, постоянным горячим водоснабжением, отоплением и кондиционированием, кухонным оборудованием.

"Проект будет интересен для туристической отрасли Северного Кавказа. Мы рассмотрим возможность его реализации с учетом специфики туристических мест в регионе, популярных видов туризма и возможностей, которыми располагают путешественники на Северный Кавказ. В перспективе можно будет создать разнообразные туристические маршруты для любителей пешеходного туризма с перевалочными пунктами в виде подобных автономных модулей проживания", — приводит слова Байсултанова пресс-служба.