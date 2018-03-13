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Производство мобильных туристических комплексов может появиться на Северном Кавказе
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Производство мобильных туристических комплексов может появиться на Северном Кавказе 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Производство автономных туристических обитаемых мобильных модулей (АТОММ) может появиться на Северном Кавказе. С такой инициативой выступил главный инженер проекта АТОММ Андрей Гаврилов на встрече с первым заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Одесом Байсултановым и советником генерального директора Агентства стратегических инициатив Анваром Гаджиевым, сообщает пресс-служба Минкавказа России.
АТОММ — полностью готовый жилой модуль с автономными системами, который предназначен для временного проживания людей при любых погодных условиях в различных климатических и ландшафтных зонах. Туристический дом оборудован собственной энергосистемой, постоянным горячим водоснабжением, отоплением и кондиционированием, кухонным оборудованием.
"Проект будет интересен для туристической отрасли Северного Кавказа. Мы рассмотрим возможность его реализации с учетом специфики туристических мест в регионе, популярных видов туризма и возможностей, которыми располагают путешественники на Северный Кавказ. В перспективе можно будет создать разнообразные туристические маршруты для любителей пешеходного туризма с перевалочными пунктами в виде подобных автономных модулей проживания", — приводит слова Байсултанова пресс-служба.
По словам Гаврилова, проект разработали на территории Республики Татарстан, он может стать востребованным на Северном Кавказе как вид туристических услуг.
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