«Уральские авиалинии» продолжат выполнять запланированные рейсы в Таджикистан

Худжанд, Куляб и Ранее во вторник сообщалось, что Таджикистан не подтвердил заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар Челябинск — Душанбе, Жуковский Пермь — Душанбе.

"Все рейсы сохранятся, кроме этих новых направлений, по которым возникла проблема. Все остальные как выполнялись, так и будут летать. У них есть разрешение, тут никаких проблем не будет. Они будут выполняться в прежнем расписании", — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что сейчас авиаперевозчик выполняет рейсы из разных регионов России . «В частности, из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге есть рейсы в Худжанд, в Душанбе», — отметили в пресс-службе.

Представитель «Уральских авиалиний» ранее уточнил, что полеты из Перми в Душанбе еще не начались, но билеты в продажу уже поступили. В Минтрансе РФ отмечали, что на данный момент по маршруту Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд и Жуковский — Куляб не летает ни одна авиакомпания. Рейс Челябинск — Душанбе на данный момент выполняется на основе разовых разрешений.

Российское транспортное ведомство предложило провести переговоры с Таджикистаном 22 или 23 марта. Если полеты не будут подтверждены, Минтранс РФ «оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика». Авиавласти РФ «просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании „Уральских авиалиний“.