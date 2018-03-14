«Уральские авиалинии» продолжат выполнять запланированные рейсы в Таджикистан 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит выполнение запланированных рейсов в Таджикистан, на которые ранее было выдано разрешение таджикистанской стороной. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.
Ранее во вторник сообщалось, что Таджикистан не подтвердил заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар — Худжанд, Челябинск — Душанбе, Жуковский — Куляб и Пермь — Душанбе.
"Все рейсы сохранятся, кроме этих новых направлений, по которым возникла проблема. Все остальные как выполнялись, так и будут летать. У них есть разрешение, тут никаких проблем не будет. Они будут выполняться в прежнем расписании", — сказали в пресс-службе.
В компании добавили, что сейчас авиаперевозчик выполняет рейсы из разных регионов России. «В частности, из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге есть рейсы в Худжанд, в Душанбе», — отметили в пресс-службе.
Представитель «Уральских авиалиний» ранее уточнил, что полеты из Перми в Душанбе еще не начались, но билеты в продажу уже поступили. В Минтрансе РФ отмечали, что на данный момент по маршруту Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд и Жуковский — Куляб не летает ни одна авиакомпания. Рейс Челябинск — Душанбе на данный момент выполняется на основе разовых разрешений.
Российское транспортное ведомство предложило провести переговоры с Таджикистаном 22 или 23 марта. Если полеты не будут подтверждены, Минтранс РФ «оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика». Авиавласти РФ «просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании „Уральских авиалиний“.