Рай есть: куда поехать загорать, чтобы без волн и городской суеты?

Хотите — верьте, хотите — нет, но мы знаем место, о котором вы мечтали, когда планировали свою поездку во Вьетнам

Смотрите сами: ласкающее белоснежный песок голубое море, пальмы, склонившиеся в томном полусне над лежаками и зонтиками, тишина и покой… Угадали? Нет, это не сон. Это Paradise.

Согласны, две недели только валяться на пляже надоест даже откровенному лентяю. Именно поэтому большинство туристов едет в Нячанг — яркий и экзотичный город с богатой историей и отелями на любой вкус и кошелек. Но среди флуоресцентной рекламы, громкой музыки и автомобильных сирен человеку, рано или поздно, захочется вырваться из сумасшедшей пляски цивилизации и окунуться в тишину, нарушаемую лишь тихим шепотом прилива и щебетанием экзотических птиц.

Работающие в городе турфирмы обещают туристам подарить восемь часов того самого блаженства, показывают красивые фотографии пляжей с лежаками и пальмами. И в большинстве случаев, сев в экскурсионный автобус, страждущие оказываются именно в этом месте.

Почему именно Paradise Resort?

На отдалении от центра Нячанга есть много хороших пляжей — Зоклет, Байзай, пляж у отеля Парагон и т.д. Проблема в том, что знаете об этих пляжах не только вы — туда каждый день везут множество туристов со всех концов планеты. В том числе, наших многоуважаемых соседей из Поднебесной. А потому о тишине и покое в таких местах можно только мечтать.

Paradise resort расположен в нескольких километрах от муниципального пляжа — того самого, где отдыхает большинство туристов — и имеет собственный пляж, на котором не загорают посторонние. Максимум, кого вы можете встретить — это еще одна группа русских туристов или же самостоятельные путешественники из самых разных стран.

Что вам предлагают?

В отличие от центрального пляжа Нячанга, пляж рядом с Paradise resort переходит в море плавно, а потому вам не придется продираться через волны, чтобы искупаться. В этом месте вы ощутите прикосновение того самого «ласкового бриза», о котором так любят писать рекламщики. А после купания вас будут ждать лежаки и шезлонги, спрятавшиеся в тени пальм.

Захотелось поспать или принять душ? А, может, вы хотите остаться здесь на ночь или две? К вашим услугам уютные апартаменты, где есть все блага цивилизации, такие как душ и кондиционер, а стеклянные двери выходят на небольшую террасу с лежаками или гамаками.

Всем постояльцам предлагают полноценные домашние завтраки, обеды и ужины, приготовленные из местных продуктов. Вода, чай, кофе, мед, джем, фрукты на столе и рисовое вино ждут вас абсолютно бесплатно.

Точно так же, абсолютно бесплатно, постояльцы геста могут позволить себе прогулку по этой тихой бухте на небольших лодочках. Разумеется, не отходя далеко от берега! Тех же, кто хочет далеко, руководство отеля приглашает на морские прогулки с барбекю и купанием в открытом море.

Как туда добраться?

Итак, Рай есть. И добраться до него можно тремя способами:

1. Как мы уже говорили, Paradise пользуется большим успехом у местных туристических компаний, которые возят сюда туристов, просящих море без волн и уединенный пляж. Если не хотите заморачиваться с автобусами и картами, можете просто заказать себе такой тур — его стоимость в разных фирмах начинается от 26 USD за человека. За эти деньги вас привезут сюда на пять часов. Если вам этого мало, можете заказать тур на два дня (от 72 USD за человека).

2. Если вы все-таки сторонник самостоятельных путешествий, то можете добраться до Paradise на муниципальном автобусе. Вам нужен тот, который ходит под номером 3 и у которого на лобовом стекле выведена надпись Doc Let. Будьте внимательны — если на «тройке» нет такой надписи, то она ходит только по городу! Поездка на автобусе обойдется в 26 000 донгов (чуть больше доллара) и час времени. С автобусной остановки до Paradise вы можете добраться на бесплатном трансфере. Только предупредить о вашем приезде нужно будет заранее по телефону +84 93 828 49 48 (английский язык).

3. Трансфер можно заказать по телефону +84 93 828 49 48 (английский язык). Либо доехать на такси.