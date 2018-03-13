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Встречайтесь «под варежкой» и идите в цирк: студент из Екатеринбурга нарисовал гид для туристов
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Встречайтесь «под варежкой» и идите в цирк: студент из Екатеринбурга нарисовал гид для туристов 

e1.ru 13 марта 2018
Фото: e1.ru
Студент колледжа «Стиль» из Екатеринбурга Иван Авдеев разработал тревелбук — книжку-путеводитель для тех, кто путешествует по Уралу. В ней он в рисунках рассказал, куда стоит сходить в Екатеринбурге, какие памятники увидеть и на что обратить внимание.
По словам Ивана, книжка сделана в основном для туристов, приезжающих к нам в отпуск или на выходные, но будет интересна и жителям города — для них это повод по-новому взглянуть на достопримечательности и любопытные особенности Екатеринбурга.
— Это некая мотивация выйти на улицу и приятно провести время с друзьями, — рассказал E1.RU Иван Авдеев. — К примеру, в тревелбуке есть музей ИЗО, разные парковые зоны, в том числе и Каменные палатки, страницы, связанные с русской кухней. Выстроен маршрут, начинающийся примерно от музея Бажова и до Каменных палаток, чтобы было удобно пройтись по всем местам даже за один день. Есть отдельная страничка для хранения билетов из музеев, кино, выставок, чтобы не терять частички теплых воспоминаний!
Тревелбук сделан в формате небольшой книжки, больше напоминающей тетрадь странствующего художника, зарисовывающего то, что он видит. Основные рисунки готовы, но вполне вероятно, что появятся еще. Иван работает и над цветной версией тревелбука.
Это не первый путеводитель по Екатеринбургу. Например, есть архитектурный путеводитель, в нём описано и нарисовано, как менялись улицы, парки, площади и набережные. Также для туристов и жителей города создали карту с необычными достопримечательностями. Там есть даже бегущий по Плотинке мэр Ройзман и музыкант Александр Гагарин в своём фирменном прыжке на сцене.
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