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Американское СМИ внесло Ханой в список лучших весенних направлений
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Американское СМИ внесло Ханой в список лучших весенних направлений 

Вьетнам сегодня 13 марта 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Столица Вьетнама Ханой вошла в список из 13 лучших туристических направлений марта по версии американского интернет-издания Insider.
Список составлен на основе анализа прогнозов погоды и цен на авиабилеты. Как сообщает интернет-портал, в марте вьетнамская зима начинает подходить к концу, и температура в Ханое колеблется от 17 до 24 градусов Цельсия.
Также стоит учесть, что в марте столица переживает небольшое затишье после празднования вьетнамского нового года в феврале, во время которого ее улицы, обычно, переполнены вьетнамскими и китайскими туристами. Благодаря спаду туристической активности, в Ханое упали цены на путевки, авиабилеты, номера в отелях, обеды в ресторанах и товары в магазинах.
Отметили составители и близкое расположение Ханоя по отношению к востребованным туристическим маршрутам. Среди них много раз засветившаяся в кино бухта Ха Лонг, вошедший в список ЮНЕСКО Трангский ландшафт, самая высокая во Вьетнаме гора Фансипан и многие другие.
Помимо Ханоя в список Insider также вошли Амстердам, Каир, Палм-Спрингс, Тасмания и даже Антарктида.
Авторитетные международные издания регулярно включают Ханой в список лучших туристических направлений мира. В частности, в прошлом году Time отдали вьетнамской столице первое место в ТОПе в соотношении цена-качество, а Daily Telegraph включили ее в список 10 городов с самой вкусной уличной кухней.
Источник: VnExpress
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