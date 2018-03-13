Американское СМИ внесло Ханой в список лучших весенних направлений

Столица Вьетнама Ханой вошла в список из 13 лучших туристических направлений марта по версии американского интернет-издания Insider.

Список составлен на основе анализа прогнозов погоды и цен на авиабилеты. Как сообщает интернет-портал, в марте вьетнамская зима начинает подходить к концу, и температура в Ханое колеблется от 17 до 24 градусов Цельсия.

Также стоит учесть, что в марте столица переживает небольшое затишье после празднования вьетнамского нового года в феврале, во время которого ее улицы, обычно, переполнены вьетнамскими и китайскими туристами. Благодаря спаду туристической активности, в Ханое упали цены на путевки, авиабилеты, номера в отелях, обеды в ресторанах и товары в магазинах.

Отметили составители и близкое расположение Ханоя по отношению к востребованным туристическим маршрутам. Среди них много раз засветившаяся в кино бухта Ха Лонг, вошедший в список ЮНЕСКО Трангский ландшафт, самая высокая во Вьетнаме гора Фансипан и многие другие.

Каир, Помимо Ханоя в список Insider также вошли Амстердам Палм-Спрингс , Тасмания и даже Антарктида.

Авторитетные международные издания регулярно включают Ханой в список лучших туристических направлений мира. В частности, в прошлом году Time отдали вьетнамской столице первое место в ТОПе в соотношении цена-качество, а Daily Telegraph включили ее в список 10 городов с самой вкусной уличной кухней.

Источник: VnExpress