В бухте Ха Лонг затонул туристический катер

Трем членам экипажа удалось спастись с туристического катера, когда он начал тонуть во всемирно известной бухте Ха Лонг, пишет газета VnExpress.

По имеющимся данным, корабль внезапно затонул в 6:45 утра, когда стоял на якоре в международном порту Туан Чау. Капитан, член экипажа и механик были на борту, когда произошел несчастный случай, но, благодаря отсутствию на катере туристов, они смогли благополучно добраться до берега. На данный момент местные власти собираются поднять судно со дна и начать расследование.

Несмотря на усиление мер безопасности, сетует журналист газеты, в бухте Ха Лонг продолжают происходить различные инциденты с туристическими катерами. Например, в 2015 году иностранных туристов пришлось спасать с горящего судна.

Источник: VnExpress