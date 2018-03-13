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В бухте Ха Лонг затонул туристический катер
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В бухте Ха Лонг затонул туристический катер 

Вьетнам сегодня 13 марта 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Трем членам экипажа удалось спастись с туристического катера, когда он начал тонуть во всемирно известной бухте Ха Лонг, пишет газета VnExpress.
По имеющимся данным, корабль внезапно затонул в 6:45 утра, когда стоял на якоре в международном порту Туан Чау. Капитан, член экипажа и механик были на борту, когда произошел несчастный случай, но, благодаря отсутствию на катере туристов, они смогли благополучно добраться до берега. На данный момент местные власти собираются поднять судно со дна и начать расследование.
Несмотря на усиление мер безопасности, сетует журналист газеты, в бухте Ха Лонг продолжают происходить различные инциденты с туристическими катерами. Например, в 2015 году иностранных туристов пришлось спасать с горящего судна.
Источник: VnExpress
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