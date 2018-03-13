Ловись, турист большой и маленький: как ямальцы москвичей кровью угощали

На московской выставке «Интурмаркет» в России стартует большой туристический сезон. В этом году свои лучшие бренды представили 74 региона страны и крупнейшие зарубежные туроператоры. Ямальцы снова всех удивили. Чем заманивали туристов в Арктику на этот раз?

А заманивали всеми возможными способами — угощали дикоросами, брусничным морсом, строганиной. Особый восторг у проходящих мимо вызывала ловля туристов арканом.

— Ловись, турист большой и маленький, — приговаривал оленевод, забрасывая аркан. Да и диковинная «палатка» в семь метров высотой и 70 квадратных метров площадью сразу привлекала внимание. Тут же потенциальным туристам объясняют, что никакая это не палатка, а чум, и рассказывают об уникальных ямальских маршрутах и знакомят с культурой малых коренных народов. Попробовать кровь северного оленя предлагали только ямальцы!

— Я очень люблю северян и в частности Ямал, — рассказывает турист из Москвы Вячеслав Делон. — Часто езжу на экскурсии по нашей необъятной Родине. На Ямале кровь оленя ценится, как волшебный эликсир молодости, и достаточно одной капли, чтобы взбодриться.

По итогам прошлого года Ямал посетили более 140 тысяч туристов, из них 3 тысячи иностранцы. За ямальской экзотикой готовы ехать даже из Африки.

— Меня заинтересовали этнические мотивы, представленные на вашем стенде, поэтому ближе к нему подошёл, — пояснил темнокожий прохожий Gouent Luis. — Это хищник? — поинтересовался он, показывая на жилище народов севера.

Нет, отвечаю, это не хищник, это чум, это Ямал, это Арктика!

Позже выяснилось, что Gouent Luis — прохожий совсем не случайный, а представитель турфирмы, которого ямальцы заманили в чум для проведения переговоров о дальнейшем сотрудничестве.

Экстремальный, экологический и особенно этнический туризм могут давать серьезную прибавку к бюджету, в мире немало тому примеров. Но Арктика — особый случай, для этого арктический турбизнес нужно ставить на поток, а это под силу только крупному оператору.

— За последние три года в этом направлении произошёл очень большой сдвиг вперёд, — считает исполнительный директор ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе . — Я два раза была на Ямале и могу сказать, что он — блестящий пример, он абсолютно готов принимать туристов. На Ямале не было коммерческого туроператора, который мог бы на потоке принимать такие группы, подчёркиваю, именно коммерческого оператора. У вас есть государственная компания «Ямалтур», но у неё задачи немного другие, нужен крупный туроператор, способный поставить арктический турбизнес на поток.

В региональном реестре Ямала 45 готовых туристических маршрутов, но реально их ещё больше. Охота, рыбалка, сплавы по горным рекам, исторические и познавательные походы. Причём к приёму гостей подход индивидуальный, «Ямалтур» может организовать поездку по желанию туриста, учтя все его предпочтения.

И тут к ямальскому стенду подошла большая официальная делегация. На выставках так принято — подводить «высоких гостей» к самым ярким стендам. На этот раз делегацию возглавлял вице-премьер Правтельства РФ Виталий Мутко

— Приветствую Вас на стенде нашем Ямальском, отведайте угощения наши ямальские, — обратился к нему символ ямальского нового года Ямал-Ири.

Виталий Мутко задержался здесь дольше других, настойчиво интересовался, как удаётся привлекать туристов в Арктику, и предложил участвовать в разработке новой федеральной программы развития туризма. Вице-премьер Правительства попробовал ямальскую ягоду, постучал в шаманский бубен, чтобы отогнать злых духов, и пожелал туристической отрасли Ямала удачи.

Туристов нужно уметь заманить и встретить так, чтобы они захотели приехать ещё.