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Курорты Кавминвод войдут в Европейскую ассоциацию термальных курортов
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Курорты Кавминвод войдут в Европейскую ассоциацию термальных курортов 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кисловодск и другие курорты Кавминвод могут войти в Европейскую ассоциацию исторических термальных курортов в ближайшее время, сообщила ТАСС начальник отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края Сузанна Дамир.
"Мы сейчас работаем над присвоением статуса [члена] Европейской ассоциации исторических термальных курортов городу Кисловодск и городам Кавказских Минеральных Вод. Присвоение статуса сейчас в процессе. Это процедура согласования по дипломатическим каналам — сейчас он находится в МИДе", — сказала она, добавив, что проект реализуется при поддержке посольства Италии в РФ.
Дамир отметила, что новый статус позволит повысить поток иностранных туристов и «вывести город на еще более высокий уровень». По ее мнению, основной приток туристов будет из стран Европы, однако проект позволит также привлечь гостей из Азии.
"Туристы, которые приезжают из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу смотрят и видят в рамках этого проекта, присвоен статус ли городу статус, когда он был присвоен. Это как пакт доверия — я доверяю тому, что получило стандарт", — отметила она.
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