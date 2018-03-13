Курорты Кавминвод войдут в Европейскую ассоциацию термальных курортов

РФ. "Мы сейчас работаем над присвоением статуса [члена] Европейской ассоциации исторических термальных курортов городу Кисловодск и городам Кавказских Минеральных Вод. Присвоение статуса сейчас в процессе. Это процедура согласования по дипломатическим каналам — сейчас он находится в МИДе ", — сказала она, добавив, что проект реализуется при поддержке посольства Италии

Дамир отметила, что новый статус позволит повысить поток иностранных туристов и «вывести город на еще более высокий уровень». По ее мнению, основной приток туристов будет из стран Европы, однако проект позволит также привлечь гостей из Азии.

"Туристы, которые приезжают из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу смотрят и видят в рамках этого проекта, присвоен статус ли городу статус, когда он был присвоен. Это как пакт доверия — я доверяю тому, что получило стандарт", — отметила она.