Ещё
В Дубае африканки ограбили в отеле туриста из Саудовской Аравии, заманив его на «эротический массаж»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дубае африканки ограбили в отеле туриста из Саудовской Аравии, заманив его на «эротический массаж» 

Newsru.com 13 марта 2018
Фото: Newsru.com
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов завершает расследование по уголовному делу об ограблении иностранного туриста в гостиничном номере. Потерпевшего заманили в ловушку, пригласив его в отель на сеанс эротического массажа. Однако в итоге искатель ласк был избит и лишился своего имущества.
В ограблении гражданина Саудовской Аравии подозреваются три уроженца Нигерии, в том числе женщины, пишет
GulfNews.com. Все фигуранты отрицают вину в ограблении, хотя женщины сознались, что занимались проституцией.
По версии следователей, в сентябре 2017 года 21-летний турист из Саудовской Аравии искал услуги эротического массажа в социальных сетях в интернете и наткнулся на фотографию блондинки-массажистки. Араб связался с девушкой по WhatsApp и получил от нее прайс-лист, а также адрес отеля, в котором ему назначили встречу. Когда потерпевший прибыл в гостиницу в районе Аль-Рифа и подошел к искомому номеру, дверь ему открыла 26-летняя нигерийка, которая поманила туриста войти.
"Номер отеля был в полумраке. Как только я понял, что реальная женщина отличается от той, которую я видел на фотографии, я попытался уйти. Другая женщина вышла из ванной, а мужчина пришел из другой комнаты. Они напали на меня и похитили мой кошелек, угрожая ножом", — рассказал пострадавший иностранец.
Чтобы турист не смог убежать, нападавшие заперли дверь. Они также нанесли потерпевшему побои.
Добычей грабительниц и их сообщника стали 1200 дирхамов (более 300 долларов) наличными, банковская карта и телефон.
Крики потерпевшего услышали охранники отеля. Они прибежали на место происшествия и успели задержать 27-летнего нигерийца. Однако его соотечественницам-проституткам удалось скрыться. В полиции ОАЭ отметили, что две женщины в возрасте 26 и 37 лет были схвачены позднее. Им предъявили обвинение в проституции, а мужчине инкриминировали нарушение правил трудового законодательства (он работал механиком в двух фирмах, в одну из которых устроился нелегально) и грабеж.
Кроме того, младшей из гражданок Нигерии инкриминировали мошенничество с использованием чужого паспорта, с помощью которого она сняла номер в гостинице.
Со слов 26-летней подозреваемой, она была знакома с потерпевшим и пригласила его в номер на чашечку кофе. Однако во время встречи гость якобы стал сексуально домогаться к девушке. Тогда она дала отпор, а также позвала на помощь своих земляков.
Задержанных поместили под стражу. Суд по этому делу начнется 26 марта, передает
"Интерфакс"
Newsru.com: последние новости
"Золотая лихорадка продолжается": якутяне второй день ищут просыпавшиеся из самолета слитки Еврокомиссия сообщила о предстоящем изменении визовой политики Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с отравлением Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки37
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»357
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина60
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение