В Дубае африканки ограбили в отеле туриста из Саудовской Аравии, заманив его на «эротический массаж»

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов завершает расследование по уголовному делу об ограблении иностранного туриста в гостиничном номере. Потерпевшего заманили в ловушку, пригласив его в отель на сеанс эротического массажа. Однако в итоге искатель ласк был избит и лишился своего имущества.

В ограблении гражданина Саудовской Аравии подозреваются три уроженца Нигерии , в том числе женщины, пишет

GulfNews.com. Все фигуранты отрицают вину в ограблении, хотя женщины сознались, что занимались проституцией.

По версии следователей, в сентябре 2017 года 21-летний турист из Саудовской Аравии искал услуги эротического массажа в социальных сетях в интернете и наткнулся на фотографию блондинки-массажистки. Араб связался с девушкой по WhatsApp и получил от нее прайс-лист, а также адрес отеля, в котором ему назначили встречу. Когда потерпевший прибыл в гостиницу в районе Аль-Рифа и подошел к искомому номеру, дверь ему открыла 26-летняя нигерийка, которая поманила туриста войти.

"Номер отеля был в полумраке. Как только я понял, что реальная женщина отличается от той, которую я видел на фотографии, я попытался уйти. Другая женщина вышла из ванной, а мужчина пришел из другой комнаты. Они напали на меня и похитили мой кошелек, угрожая ножом", — рассказал пострадавший иностранец.

Чтобы турист не смог убежать, нападавшие заперли дверь. Они также нанесли потерпевшему побои.

Добычей грабительниц и их сообщника стали 1200 дирхамов (более 300 долларов) наличными, банковская карта и телефон.

Крики потерпевшего услышали охранники отеля. Они прибежали на место происшествия и успели задержать 27-летнего нигерийца. Однако его соотечественницам-проституткам удалось скрыться. В полиции ОАЭ отметили, что две женщины в возрасте 26 и 37 лет были схвачены позднее. Им предъявили обвинение в проституции, а мужчине инкриминировали нарушение правил трудового законодательства (он работал механиком в двух фирмах, в одну из которых устроился нелегально) и грабеж.

Кроме того, младшей из гражданок Нигерии инкриминировали мошенничество с использованием чужого паспорта, с помощью которого она сняла номер в гостинице.

Со слов 26-летней подозреваемой, она была знакома с потерпевшим и пригласила его в номер на чашечку кофе. Однако во время встречи гость якобы стал сексуально домогаться к девушке. Тогда она дала отпор, а также позвала на помощь своих земляков.

Задержанных поместили под стражу. Суд по этому делу начнется 26 марта, передает