От нового терминала до центра — за 500 рублей: пермский аэропорт выбрал себе официальное такси

Международный аэропорт «Пермь» заключил договор с компанией «Другое такси», которая теперь стала официальным перевозчиком аэровокзала.

Тендер по выбору официального перевозчика переносился несколько раз. В марте победителем отбора стал партнер сервиса «Яндекс Такси» — ООО «Фрэш», работающее под брендом «Другое такси».

Официальный перевозчик приступил к работе 7 марта. Теперь он, по сравнению с другими компаниями, имеет ряд преимуществ — это размещение рекламных стоек в здании терминала, информация о перевозчике на сайте аэропорта, оповещение пассажиров по громкой связи о работе такси, а также допуск машин на парковку по картам и отдельное место для автомобилей.

— Средняя стоимость поездки от аэропорта до центра города составит 500 рублей, — пояснили 59.ru в «Другом такси». — Возраст нашего автопарка не превышает двух лет, все машины — комфортные иномарки.

По словам перевозчика, предварительный заказ такси пока можно сделать только по телефону. В ближайшее время для пассажиров планируют разработать мобильное приложение.

Сейчас стоимость проезда на такси от аэропорта до центрального автовокзала в сервисе «Яндекс Такси» составляет 261 рубль, а в сервисе Uber поездка обойдется в 221 рубль. При этом тарифы у операторов являются плавающими и могут меняться в зависимости от времени суток и дней недели.

Ранее аэропорт подвел итоги другого тендера на право аренды торговых площадей в новом терминале.