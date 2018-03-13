Беларусь предложили сделать центром гастрономического туризма

Беларусь может стать центром молодежного и гастрономического туризма на постсоветском пространстве. Так считает амбассадор французской Ривьеры Джузеппе Космаи. В столицу Беларуси он прилетел для того, чтобы рассказать, как привлечь в страну путешественников со всего мира и сделать из республики туристический бренд, сообщает телеканал БелРос.

Французский эксперт уверен — потенциал Беларуси в сфере туризма еще не раскрыт. Ставку нужно делать на увлечения молодежи или высокую кухню.

"Я в вашей стране не впервые, и каждый раз замечаю: в Минске , да и в целом в Беларуси, очень много молодёжи. Мне кажется, что развиваться нужно именно в этом направлении — скажем, устраивать фестивали. К примеру, сейчас гастрономический туризм — новый модный тренд, используйте это. Тем более безвизовый режим, который действует в вашей стране, только поможет вам", — сказал эксперт в области туризма и гостиничного бизнеса Джузеппе Космаи.

Эксперт считает, что продвигать Беларусь во Франции нужно активнее. За первый год безвизового режима Беларусь посетили только 4 тысячи французов, в то время как из Германии в республику за тот же период приехали более 14 тысяч туристов.

Последние годы французские компании стремятся расширить сотрудничество в восточно-европейском регионе. Среди главных направлений, интересующих зарубежных инвесторов — строительство, гостиничный бизнес, консалтинг и финансовые услуги.