Пассажиропоток Внуково в феврале вырос на 20,6% — до 1,22 млн человек

Пассажиропоток аэропорта Внуково в феврале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6% — до 1,22 млн человек, говорится в сообщении аэропорта.

Увеличение пассажиропотока объясняется развитием внутренних и международных перевозок.

Пхукет, Милан, Как и ранее основной рост пришелся на международные направления: на этих рейсах было обслужено 346 тыс. пассажиров, что на 42,8% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью в феврале пользовались перелеты в Стамбул Баку , Гоа, Дубай Бангкок , Душанбе, а также в Минск Тбилиси , Ташкент и Гюмри

Сочи, Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в феврале вырос на 13,6% до 870 тыс. человек. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Санкт-Петербург Краснодар , Ростов-на-Дону, Махачкалу и Минеральные Воды.

Дополнительные объемы аэропорта от новых авиакомпаний в феврале 2018 года составили +27,6 тыс. пассажиров.

В феврале 2018 года в аэропорту Внуково было обработано 5,98 тыс. тонн груза и почты, что на 19,9% больше, чем годом ранее.