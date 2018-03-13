Пассажиропоток аэропорта Внуково в феврале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6% — до 1,22 млн человек, говорится в сообщении аэропорта.
Увеличение пассажиропотока объясняется развитием внутренних и международных перевозок.
Как и ранее основной рост пришелся на международные направления: на этих рейсах было обслужено 346 тыс. пассажиров, что на 42,8% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью в феврале пользовались перелеты в Стамбул, Пхукет, Милан, Баку, Гоа, Дубай, Бангкок, Душанбе, а также в Минск, Тбилиси, Ташкент и Гюмри.
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в феврале вырос на 13,6% до 870 тыс. человек. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкалу и Минеральные Воды.
Дополнительные объемы аэропорта от новых авиакомпаний в феврале 2018 года составили +27,6 тыс. пассажиров.
В феврале 2018 года в аэропорту Внуково было обработано 5,98 тыс. тонн груза и почты, что на 19,9% больше, чем годом ранее.
Международный аэропорт Внуково входит в тройку крупнейших аэропортов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.