На Дону подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим международным туроператором

«Мы расцениваем Ростовскую область как очень перспективный с точки зрения развития туризма регион, имеющий богатый культурный и исторический потенциал, хорошо развитую инфраструктуру, особенно ту, которая создается к чемпионату мира по футболу», — сказал Сирченко.

По словам Молодченко, работа с таким лидером, как «ТУИ Груп», это определенный импульс для развития региона, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу.