На Дону подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим международным туроператором 

Документ подписали заместитель губернатора донского региона Юрий Молодченко и заместитель генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» Александр Сирченко. Основная цель данного соглашения — это взаимодействие и сотрудничество сторон по развитию въездного и внутреннего туризма в Ростовской области, сообщает пресс-служба региона.
«Мы расцениваем Ростовскую область как очень перспективный с точки зрения развития туризма регион, имеющий богатый культурный и исторический потенциал, хорошо развитую инфраструктуру, особенно ту, которая создается к чемпионату мира по футболу», — сказал Сирченко.
По словам Молодченко, работа с таким лидером, как «ТУИ Груп», это определенный импульс для развития региона, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу.
«ФедералПресс» напоминает, что Ростуризм предписал прекратить продажу туров с рейсами Azur Air.