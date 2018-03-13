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В Воронеже не могут найти управу на владельцев незаконного отеля
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В Воронеже не могут найти управу на владельцев незаконного отеля 

Вести Воронеж 13 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Гостиницы нет, но она 2 года принимает постояльцев.
Воронежские активисты пытаются закрыть объект на улице Острогожской, 46. Еще в 2015 году суд определил, что на этой земле отеля быть не должно. Однако он стоит и работает. Судя по объявлениям в Интернете, в двухэтажном здании сдаются номера. Жительница соседнего дома Татьяна Беспалова не понимает, как такое может быть: — Несмотря на решения судов, на всевозможные запреты и так далее, здание как работало, так и работает. Шашлыки у них, банька, вот этот запах растопленной печи, вот, люди кричащие, орущие. В качестве подтверждения работы гостиницы сегодня сюда заселился один из воронежских активистов, а после вызвал полицию. Стражам порядка владельцы объекта объяснили: это не гостиница, а просто частный дом. А жильцы — квартиранты. Хозяева говорят, что даже платят налоги. А если постояльцу нужны квитанция и чек, который обычно выдают гостиницы, здесь он их не получит. Отец владельца здания Али Магеррамов считает, что отель — не отель: — Квартирантов пускает он, хозяин, квартиранты приходят, живут день, два, три, кому тут сколько надо отдыхать. Вот — специальный договор для Гражданского кодекса, тут все четко и ясно написано: любой человек, который имеет собственность, имеет право пустить к себе квартиранта. Соседи же требуют через суд снести здание. В первой инстанции суд их поддержал, однако собственник объекта подал апелляцию.
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