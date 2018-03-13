В 2018 году в Переславском районе откроется туристический комплекс «Золотое кольцо»

14 марта в Переславском районе состоится презентация туристического комплекса «Золотое кольцо». Готовность кластера — 98 процентов. Техническое открытие комплекса запланировано на май, прием первых туристов начнется во втором квартале этого года.

В рамках мероприятия запланированы осмотр основных объектов, проведение совещания в конференц-зале гостиницы «4 звезды», обсуждение перспектив развития туристического маршрута Золотое кольцо России , а также подписание соглашения между ООО «ВЭБ Капитал» и гостиничным оператором «Azimut Hotels».

Строительства комплекса ведется с 2011 года. В 2015 году финансирование проекта было приостановлено. Проводились поиски инвестора.

— Строительство возобновилось два года назад благодаря содействию Правительства Ярославской области и лично губернатора Дмитрия Миронова . Основной инвестор — Внешэкономбанк , — сообщил Дмитрий Степаненко.

На сегодняшний день на территории курорта расположены две 3— и 4-звездочные гостиницы, комплекс из 30 мини-отелей, офисный центр для туристических компаний, площадка для футбола. Дополнительно инвестором возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета.

Общий объем инвестиций в проект на 1 февраля составил порядка 4,7 миллиарда рублей.