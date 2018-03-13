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Российские туристы тратят в Диснейленде в 2-3 раза больше европейских
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Российские туристы тратят в Диснейленде в 2-3 раза больше европейских 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Туристы из России, путешествующие семьями, в большинстве своем останавливаются в собственных отелях Disney Paris 5* и 4* в среднем на 3 ночи и тратят в 2-3 раза больше европейцев, сообщает АТОР.
В целом, число российских туристов в 2017 году выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим годом, что сопоставимо с уровнем 2015 года.
По информации туроператоров, наиболее популярен Disneyland в весенне-летний период, особенно в апреле и мае, что связано с школьными каникулами и праздниками.
Распространен вариант, когда туристы совмещают посещение развлекательного парка и поездку по Франции или другим европейским городам.
По данным «Библио-Глобус», средний чек за тур для 3-4 человек на две ночи составляет 800-900 евро, без учета перелета и входных билетов в парк.
Стало известно, что на обновление комплекса потратят два миллиарда долларов, которые пойду в том числе и на создание трех новых зон — по мотивам киновселенной Marvel, анимационного фильма «Холодное сердце» и саги «Звездные войны». Проект начнут реализовывать с 2021 года.
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